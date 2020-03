Camela versiona su propia canción para quedarse en casa con el coronavirus

Los artistas y cantantes están utilizando su popularidad y sus redes sociales para hacer campaña y animar a la población a que cumpla las recomendaciones del Gobierno. Ana Belén y Víctor Manuel se grababan desde su casa para pedir que nadie salga. Otros animan con su música y sus cortometrajes gratuitos la espera. Y los hay quiénes se han reinventado sus propias canciones. Grandes temazos de la historia de España, como es el caso de Camela, el dúo musical electrónico.

Dioni, uno de sus miembros, colgaba este vídeo en su cuenta de Instagram cambiando la letra de una de sus canciones más famosas:

"Escúchame, compréndelo, quédate en casa, por favor... lava las manos con jabón por si me sales al balcón". Claro....... es que le tengo que cambiar la letra al zarpa, si nosotros mismos nos empeñamos en hundir el barco! Cuanto antes lo hagamos bien, TODO EL MUNDO UNIDO...antes nos iremos de vacaciones!! No os dais cuenta? #yomequedoencasa pic.twitter.com/LK9swNnEUN — Ángeles Muñoz (@WomanCamela) March 16, 2020

Sus seguidores han acogido con alegría esta iniciativa, que incluye también unas palabras para el público: "Por ti, por nuestros mayores, por todos... yo me quedo en casa".

La otra parte de Camela, Ángeles Muñoz, ha hecho lo propio con otro tema conocido de la banda: Cuando zarpa el amor. Grabada en su casa, la cantante ha hecho su versión adecuando la letra al momento que vivimos de confinamiento por el coronavirus. "Le tengo que cambiar la letra al "zarpa", si nosotros mismos nos empeñamos en hundir el barco! Cuanto antes lo hagamos bien, todo el mundo unido, antes nos iremos de vacaciones", decía la cantante en Twitter.

El grupo se dio un baño de masas el pasado 7 de marzo en el concierto celebrado en el Wizink Center. Este 2020 celebran 26 años encima de los escenarios. Lo hacen con nuevo disco, 'Rebobinando', que publicaron en 2019 y que este año les está llevando por toda España. Un trabajo en el que han incorporado nuevas músicas, pero sin perder su esencia "hemos evolucionado, pero seguimos cantando al amor y al desamor. El romanticismo nunca puede faltar porque no podemos vivir sin él", decían en una entrevista en la Cadena SER.

Camela comenzó su carrera a principios de los años 90 rompiendo la manera en la que se entendía el Pop hasta ese momento. Llegaron a plantar cara a las 'Spice Girls' a finales de esa década. Cuando las chicas picantes lideraban las listas de ventas en todo el mundo, Camela lo hacía en su casa, en España. Ángeles y Dioni siguen en lo más alto del panorama musical dos décadas después de emprender el camino. 'Rebobinando' es un álbum lleno de sorpresas con el que van a actuar en más de 20 ciudades españolas.

Siete millones de discos tienen a sus espaldas, con títulos como Su corazón es indomable y no me quiere, o Háblale de mí o Qué tiene ella que no tenga yo. Muchas generaciones han escuchado a este grupo que ahora utiliza su fama y su buena relación con los fans para mandar estos mensajes de apoyo y de aleccionamiento en un momento de crisis en España.