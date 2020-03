"La última vez que vi a mi madre fue el jueves. Estamos todos muy asustados"

Los familiares de la residencia de ancianos Monte Hermoso de Madrid están presentando numerosas quejas contra la dirección del centro tras hacerse público que en el centro geriátrico privado, con unas 200 plazas y algunas concertadas de la Comunidad, han muerto 17 personas (19 según las familias) con coronavirus.

Una de estas familiares es Rosa Castillo, hija de una residente del centro que tiene alzeheimer. Ella ha sido entrevistada este martes en 'Hora 25' y ha revelado la situación de tensión y miedo que sufren las familias de los residentes de Monte Hermoso y las dudas que tienen de que el centro tenga los medios necesarios para hacer frente a esta crisis sanitaria.

Tu madre sigue dentro de la residencia.

Mi madre en este momento me están diciendo que ya tiene fiebre y que tiene la saturación baja.Yo estoy pidiendo medidas paliativas para ella”

¿Cómo te enteraste de lo que estaba pasando en la residencia?

El domingo pasado ya nos dijeron que no podíamos entrar porque había infectados de coronavirus. Nos han estado llamando para decirnos cómo están nuestros familiares. Hablaban de 7 o 10 personas contagiadas. El sábado nos dijeron que había 70 personas contagiadas, entre trabajadores y residentes, y 17 fallecidos”.

¿Os lo dijeron oficialmente?

No. lo dijo una persona que trabaja en el centro. Oficialmente no nos han dado los datos. La única persona que nos dice los datos y fallecidos es de Sanidad Pública.

La dirección de la residencia os pidió que os llevarais a los que no tenían síntomas o de lo contrario que firmarais un documento aceptando las consecuencias de dejarlos allí.

Sí. Esto ha sido entre el sábado y el domingo. El sábado cuando ya supimos que había 70 afectados nos dijeron que nos los podíamos llevar y ahora nos han mandado una circular diciendo que firmemos si queremos que se queden.

Tu madre es gran dependiente. ¿Quién puede atender a un gran dependiente con sospecha de coronavirus en casa?

Nadie. La mayoría del grupo estamos de acuerdo en que no nos los podemos llevar. Estamos en una situación de bastante ansiedad porque vemos que la residencia no tiene los recursos. Si yo quiero que atiendan a mi madre tal y como está me dicen que no tienen los recursos. Si hay, por ejemplo, personas afectadas 30 personas afectadas dentro de la residencia, ¿quién les está atendiendo? Porque hay un médico y una enfermera. Eso no es suficiente para 30 personas.

¿Has hablado con el abogado de la residencia?

Hemos escrito una carta a la directora diciendo que nos cuente la situación real y para pedir apoyos a quien haga falta. Nos ha contestado el abogado diciendo que tienen materiales y dos personas que les ha mandado el clínico. No sabemos si esas dos personas van a estar todos los días allí o si han ido y vuelto… Lo que queremos es una inspección médica que nos diga cuál es la realidad de la residencia.

Os habéis puesto de acuerdo varios familiares, ¿no?

Sí. Queremos una inspección que nos dé confianza de lo que está pasando ahí porque tenemos muchas dudas. Una inspección que nos diga si se están dando los protocolos adecuados del amianto, si se tienen problemas de materiales, porque no sabemos si los están reutilizando o no. Y no sabemos si se están cubriendo las bajas del personal.

¿Cuándo fue la última vez que viste a tu madre?

La última vez fue el jueves 5, la dejé de otro ingreso que tuvo. Estamos todos muy asustados.

Rosa, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por contarnos la historia

Muchas gracias.