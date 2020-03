Pienso mucho en todos vosotros estos días y sé que muchos echarán de menos salir, estar con gente, pasear, escuchar a la multitud. Para todos vosotros, os regalo este sonido, un sonido que dentro de poco volveréis a oír.

Ahí están las personas, con sus voces, todos a la vez. Dentro de poco, ya digo, estaréis ahí, y vuestra voz será una de estas que se suman a las de los demás.

Y para que cuando eso ocurra en esta multitud no falte nadie, haced caso a las indicaciones y si no es por necesidad no salgáis de casa.

Mientras tanto, cambiad este sonido por este otro de la Cadena SER, que tampoco está mal.

Muchos besos, amigos. Estos días aquí en la radio nos vamos a esforzar, aún más, en haceros compañía, hijos.