Fernando Sanz, sobre su padre: "Le dije que no hacía falta aguantar, pero no quería colapsar la Sanidad"

Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, está actualmente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos tras presentar, durante varios días, síntomas de los que se puede deducir un positivo por coronavirus.

Su hijo, Fernando, pasó por los micrófonos de 'El Larguero' para explicar la situación actual de su padre en el hospital: "Mi padre lleva 8 días con fiebre (...) Ahora mismo no sabemos si tiene coronavirus o no", dijo.

A su vez, Fernando Sanz ofreció detalles del primer diagnóstico que le dieron a su madre tras el ingreso de Lorenzo Sanz: "Según llegó mi madre con él al hospital, lo han metido en la UCI y le han dicho que estaba muy mal, que tenía poco oxígeno en la sangre (...) No podemos entrar en el hospital (...) Nosotros podíamos intuirlo. Yo personalmente le había dicho que no hacÍa falta, pero él estaba empeñado en que podía aguantar y que no había que colapsar la Sanidad y ser solidarios", añadió.

Para concluir quiso enviar un mensaje al personal sanitario español, que son los encargados de tratar a su padre en este delicado momento: "Ahora a confiar en la Sanidad, que son nuestros héroes. Tenemos a los mejores", concluyó diciendo.