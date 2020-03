Estos son los supuestos en los que sí puedes salir a la calle y no ser sancionado

Hasta la fecha, desde que se instauró el Estado de Alarma, han sido más de 1.300 las denuncias que se han puesto en Madrid y Cataluña en la jornada del miércoles, por ejemplo. A todo esto, se añade el casi centenar de detenidos que van en el territorio español por no cumplir con la normativa.

En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con Antonio Nevado, un inspector de la Policía Nacional que nos ha explicado cuáles son los supuestos en los que se puede salir.

¿Cuál es la infracción más común?

Lo más habitual está siendo gente que incumple las restricciones de movimiento

¿Cuáles son los supuestos en los que sí se puede salir de casa?

Los casos en los que tenemos que ir al médico, a comprar comida o a trabajar. Todos aquellos casos que sean, un poco de necesidad.

¿Siempre hay que ir de uno en uno?

Si es posible sí. Aunque el Real Decreto ha sufrido modificaciones para que podamos acompañar a personas con discapacidad, mayores o niños y menores de edad. Estamos hablando también de hablar con proporcionalidad. Tampoco se ha aplicado una cuarentena por la que no se pueda salir de casa por ningún motivo, pero sí se pide que se controle mucho.

¿Pueden ir dos personas en el coche?

Se recomienda que vaya solo una persona, pero hay excepciones. Si son dos personas que no tienen otra manera de ir a trabajar o dos personas que ya conviven todo el día, no pasa nada. Hay que actuar con proporcionalidad. Es cuestión de aplicar los criterios con cabeza

¿Se exige certificado a quienes van a trabajar?

No, por el momento. Pero si la policía te para y dices que vas a trabajar, tenemos que hacer una serie de comprobaciones para ver sí ha salido de paseo o a trabajar. Sí estamos pidiendo que las empresas expidan un certificado de que trabajas, con el horario, para así agilizar los trámtes de comprobación.

¿Se exige el tiquet de la compra?

Que yo sepa no. Lo que si se va a preguntar es que a donde va usted. Se recomienda ir al más cercano de casa. No me consta que estemos llegando al punto de exigir el tiquet. Cuando vienes se ve que vas cargado, el problema estaría cuando vas