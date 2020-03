Agenda cultural en cuarentena: poesía, ópera, J Balvin y 'The Mandalorian'

POESÍA DESDE EL SOFÁ

El sábado es el Día Mundial de la Poesía, así que hay distintas propuestas. Destaca el festival virtual #PoesíaEnTuSofá, que pretende combatir la cuarentena a ritmo de verso y que se celebrará a través en Instagram los días 20, 21 y 22 de marzo. La idea parte de resucitar la gira de poetas como Elvira Sastre, Andrea Valbuena y Fran Barren, cancelada por el coronavirus, pero se han sumado otros artistas, como las actrices, Inma Cuesta y Leticia Dolera. También Anna Castillo, Benjamín Prado, Irene Escolar, Ismael Serrano, Marwan y Samir, Miguel Poveda, Marwan, Guille Galván (Vetusta Morla), Nadia de Santiago o Nuria Gago.



DISCOS PARA TODOS

Uno de los lanzamientos de este viernes, que sonará en muchos balcones este fin de semana, es el disco de J Balvin, Colores. La súper estrella del reguetón regresa a sus raíces, y que ha contado con la dirección creativa de Takashi Murakami quien creó diez nuevos personajes de flores, uno para cada canción y cada color del álbum. Vuelve también el controvertido Morrisey, ex líder de la banda The Smiths. Publica I am not a dog on a chain, una colección de once canciones disponibles en streaming. Entre los grupos españoles, destacamos tres: Triángulo de amor bizarro, con un disco que toma el mismo nombre del gripo. Impulso es el nuevo disco Dvicio, que mezcla ritmos urbanos con pop de toda la vida. Y Niños Mutantes saca por fin Ventanas.

MÚSICA EN DIRECTO SIN SALIR DE CASA

El sábado mega concierto desde Miami con Alejandro Sanz, J Balvin, contará con la intervención de varios amigos íntimos, como Juanes o Julio Reyes. Continúa, un fin de semana más, #YoMeQuedoEnCasaFestival con grupos como Vanesa Martín, Álex Ubago, Conchita o Efecto pasillo. Eso será el viernes. El sábado, Amaral. Y el domingo, Coque Malla y La Pegatina son la apuesa gorda de un festival a través de Instagram.

MUSEOS DE AQUÍ Y DE ALLÍ

El Prado y el Reina Sofía siguen con sus visitas virtuales, pero también otros museos ubicados fuera de Madrid. Por ejemplo, el IVAM, en Valencia, muestra por Youtube sus exposiciones. Muy interesante revivir Orientalismos, La construcción del imaginario de Oriente Próximo y del norte de África (1800-1956)'., una muestra de cómo el arte europeo se impregnó de tópicos y prejuicios. Desde Málaga, Museo Ruso nos invita a revivir las exposiciones Radiante Porvenir, Kazimir Malévich y la dedicada a David Burliuk.

CINE EN TU PANTALLA



Con los cines cerrados y todo el calendario de estenos descontrolado, seguimos teniendo estrenos, pero en plataformas. A Netflix llega El Hoyo, un thriller de ciencia ficción español, de Galder Gaztelu Urrutia, que ganó en Sitges y que muestra la diferencia de clases en momentos difíciles, ¿les suena? En Movistar Plus ya puede verse Annabelle vuelve a casa, segunda parte de esta cinta de terror del universo warren. En Filmin se estrena Los Miserábles, película del francés Lajd Ly, nominada al Oscar a película extranjera. Un thriller en los suburbios parisinos que habla de la identidad francesa.

SERIES PARA HACER MARATÓN



Ya están los primeros capítulos de dos de las grandes apuestas de HBO. Westworld, la serie de ciencia ficción de los Nolan que ya va por su tercera temporada y promete menos filosofía y más desconfianza. Los robots han salido del parque y ahora es más difícil que nunca distinguirlos de los humanos. A Jeffrey Wright, Evan Rachel Wood y Anthony Hopkins ahora se suma Aaron Paul. También disponible en HBO está La conjura contra América, la nueva serie de David Simon, el tótem de la ficción norteamericana, que adapta la novela de Phillip Roth, para hablarnos de las similitudes entre el antisemitismo en el Estados Unidos de los 40 y el racismo de la América de Trump.

A Netflix llega la miniserie Madame CJ Walker, una mujer hecha a sí misma. Serie protagonizada por Octavia Spencer, que está cogiéndole el gusto a la pequeña pantalla, y que cuenta la historia de la primer mujer afroamericana convertida en multimillonaria. Desde este viernes en Cuatro, ya puede verse el primer capítulo de la primera serie en el universo Star Wars de Disney+, plataforma que llega a España este martes. Hablamos de The Mandalorian, la de Baby Joda. Sigue los pasos de un mandaloriano solitario (Pedro Pascal) después de la caída del Imperio, en los confines de la galaxia, y su viaje alejado de cualquier autoridad.

ÓPERA GRATIS

A través de la plataforma My Opera Player, el Liceu de Barcelona y el Teatro Real, han facilitado el acceso a algunas de sus obras, como Madame Butterfly de Puccini. Otros teatros, como la Ópera de Viena o el Metropolitan Opera de Nueva York, ofrecen espectáculos online. Éste último a media noche hora española, proyecta La fille du Régiment, de Donizetti, con Juan Diego Flórez.

LIBROS, ENSAYOS, CÓMIC

Marta Sanz cierra su trilogía negra con Pequeñas mujeres rojas, una novela, editada por Anagrama, donde se unen memoria histórica y una reflexión sobre la violencia contra la mujer. Más mujeres, Capitán Swing publica La bastarda, un autorretrato obsesivo de la escritora francesa Violette Le Duc. La novela gráfica para el fin de semana es En transición, de Ana Penyas, que ganó el Premio Nacional de Cómic con su anterior trabajo, Estamos todas bien. Sobre ensayos, Fernanda Solórzano publica en Penguin Random House, Misterios de la sala oscura, una disertación sobre la crítica de cine y sobre cómo las películas influyen en el contexto social y el contexto social en las películas.