El español que hace cuarentena en una isla desierta: "Es como estar en el Caribe"

Antes de que se decretara el confinamiento cogió su velero y se lanzó al mar. Navegó hasta llegar a la desierta isla de S'Espalmador, situada entre Ibiza y Formentera, un paraíso "como el Caribe". Es la historia de Rafael Lambiés, un valenciano que decidió marcharse a una isla desierta "para no ver a nadie ni tener contacto con nadie".

Lambiés ha explicado en El Larguero su día a día: "Te coges el neopreno y coges la piragua y te das una vuelta, después hace un poco de footing por la playa, revisas los partes meteorológicos por si dejas de estar protegido donde estás anclado y tienes que cambiar, haces la comida, friegas los platos, lees un poco y al final se me hace corto el día. Casi no me da tiempo ni de leer".

Se marchó "antes de que cerraran los puertos. Cuando los cerraron, llamé para comunicar que estaba aquí". Le ofrecieron volver, pero rápidamente dijo "que no, que estaba muy bien aquí".

"Tengo provisiones para entre 20 y 30 días. Contacté con la Guardia Civil y me djieron que si necesitaba cualquier cosa que les llamara. Estoy en una playa preciosa, como si estuvieras en el Caribe", nos cuenta.

"Cada vez que he tenido un rato libre durante mi vida lo he tenido en el barco. En este caso es supervivencia pura". Es la historia de Rafael Lambiés, una cuarentena en el paraíso.