"No hay tiempo para ayuda psicológica. Los médicos nos conformamos con el apoyo de toda la sociedad italiana"

Escucha la entrevista completa a Pina Onotri en 'Hora 25':

Pina Onotri atiende el teléfono justo después de que le confirmen que no tiene coronavirus. El test acaba de confirmar que la portavoz del Sindicato de Médicos Italianos puede seguir trabajando. Ella ha podido salir de dudas, pero otros compañeros no: "Los médicos salvo que tengan síntomas claros o que den positivo en los test no hacen cuarenta. No podemos permitírnoslo", apunta Onotri. Ella trabaja en Roma, una ciudad en la que el contagio no ha alcanzado ni de lejos las cifras de Bergamo, en Lombardia.

"La atención sanitaria está garantizada a todos los pacientes y los médicos trabajan con abnegación. Han salido trescientos profesionales sanitarios desde diferentes puntos del país hacia las zonas del norte más afectadas. Pero si la epidemia va a peor, habrá que aplicar los criterios de la medicina de catástrofes, pero no solo en Italia, en general", explica Onotri. ¿En qué consiste la 'medicina de catástrofes'? "Se aplica cuando hay graves pandemias o se viven momentos excepcionales en los que hay más muertos y heridos. Se tiene que dar prioridad a quien tiene más posibilidades para sobrevivir. Es un protocolo estandarizado que se aplica en cualquier zona del mundo".

El personal sanitario italiano está alargando sus jornadas y con una enorme responsabilidad encima. Le preguntamos si están recibiendo algún tipo de atención psicólogica, pero la respuesta demuestra la emergencia en la que viven: "No hay tiempo para las intervenciones psicológicas. Hoy los médicos se conforman con el afecto y el apoyo de toda la sociedad italiana".

Pina Onotri, dijo desde el primer momento que era necesario tomar medidas drásticas. El tiempo le dio la razón, pero cree que todavía hay margen para restringir más los movimientos en su país.