Buenismo Bien: Coronavirus fatal (II)

Sin público, manteniendo las distancias y cada uno con su propia esponja en el micro, así comienza el programa número 29 de esta temporada de Buenismo Bien. Segunda parte del capítulo dedicado al COVID-19 en el que hacemos un repaso de las consecuencias que tiene la cuarentena en nuestra vida.

Además, contamos con una historia personal repleta de surrealismo. ¿Os imagináis estarle agradecido a Javier Ortega Smith por algo? Es el caso de Azucena (nombre ficticio), una empleada que se refiere al secretario general de VOX como "el padre del teletrabajo". Cómo y por qué en el último programa.

Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez siguen haciéndose un meticuloso seguimiento de su temperatura corporal para comprobar en riguroso directo grabado que no tienen fiebre y son coronavirus free.

Como no está nuestro guionista que puede frenarnos, Javi Valera, aprovechamos para meternos con los votantes de VOX, pero no lo tengáis en cuenta: estamos en un momento de crisis mundial y social y no sabemos lo que hacemos.

Si este programa, grabado antes de que estuviera prohibido salir a la calle, os sabe a poco, id a nuestro canal de YouTube para ver los programas diarios que hacemos cada uno desde el salón de su casa -menos Henar que está en su badulaque particular-.