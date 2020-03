Fernando Sanz: "Me quedaron muchas cosas por decirle, uno nunca piensa que va a pasar esto"

Este sábado conocíamos la trágica noticia del fallecimiento de Lorenzo Sanz a sus 76 años de edad con coronavirus. Este domingo hemos hablado en El Larguero con uno de sus hijos, Fernando Sanz.

"Creo que nos sirve incluso de terapia, el poder hablar de mi padre, puede hacer que sea menos dolorosa la pérdida de un ser tan querido y tan especial, puesto que su desaparición ha sido tan dolorosa. Una desaparcición en la que no hemos podido ni siquiera estar con él, en la que no nos hemos podido despedir de él, en la que no he podido consolar a mi madre, no hemos podido ni siquiera consolarnos entre los hermanos…", ha relatado.

La última vez que habló con su padre en persona fue "en navidades", una cita que recuerda con cariño: "Las pasamos juntos después de muchas navidades sin pasarlas, por mi agenda. Hoy hablando con mi madre de ese momento… tanto se ha hablado de que las pasiones de mi padre eran la familia y luego el Real Madrid, por ese orden, lo feliz y pleno que estaba por todo lo que tenía alrededor de la mesa, y hoy lo he estado hablando con mi madre".

"Me quedaron muchas cosas por decir, pero uno nunca piensa que su padre con 76 años estando perfectamente de un día a otro va a pasar lo que lamentablemente ha pasado. Por suerte, mientras estuvo en la UCI pudo tener un teléfono y le pudimos mandar mensajes, siempre con la corazanada y la idea de que iba a volver a casa", ha añadido.

La revolución de Lorenzo Sanz

"Era otra época, en los años 90 el futbol italiano era mil veces más poderoso que el futbol español. Aquí había mucha penuria, no había contratos televisivos como los actuales, no había ingresos suficientes para tener el talento que puede tener ahora el Real Madrid y en ese año montó un equipo plagado de estrellas que hizo que el Real Madrid ganase la liga y posteriormente la Champions. No he visto una llegada (la de la celebración de la Séptima) a Madrid más espectacular con toda la gente echada a la calle, la gente llorando, fue romper un maleficio...", ha asegurado Fernando.

Por último, preguntado por los eventuales homenajes a su padre, Fernando ha asegurado que ya ha hablado con Florentino, pero: "Ahora mismo lo importante es acabar con esta lacra, con este virus lo antes posible, volver a intentar tener una vida lo mas normal posible, que haya los menos infrectados y fallecidos posibles, que cuando termine esto se vea en qué se ha fallado, buscar el problema, solucionarlo o buscar responsables y después ya efectivamente también hablar de qué se tiene pensado para recordar la figura de mi padre".