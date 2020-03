Me gustaría hoy hacer una reflexión sobre la manera que tienen los medios de hablar acerca de nosotros, las personas mayores, con relación al coronavirus.

Si os fijáis, siempre que alguien habla en televisión sobre nosotros, lo hace como si no estuviéramos delante. Lo hace así todo el mundo. Desde los periodistas hasta el Presidente del Gobierno. Dicen cosas como: "No salgáis de casa para proteger a los mayores" o "convenzan a sus mayores para que no salgan de casa".

¿Por qué no nos lo dicen directamente a nosotros, que también estamos viendo la tele u oyendo la radio? ¿Por qué no lo hacen al revés, a veces? ¿Por qué el Presidente del Gobierno, por ejemplo, no dice: "Convenzan a los jóvenes de que no vayan a verles a ustedes, personas mayores, dígales que hay tiempo para verles más adelante"?.

La tele y la radio y el internet y todo se dirige siempre y solamente a los jóvenes, como si nosotros estuviéramos en otro mundo y no ahí también, escuchando, y viendo, y leyendo lo que se pone. Esta columna mía de hoy es una forma de decir: "¡Hey, decidnos las cosas directamente a nosotros, que estamos aquí, leche!