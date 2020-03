"Si no puedo respirar, ¿cómo voy a ir a urgencias?"

Intentar no perder la moral es una de las claves para afrontar el confinamiento y el covid-19 entre aquellos que lo están sufriendo. Una clave que recalcaba este lunes en 'Hoy por Hoy' el filósofo y colaborador de 'Hoy por Hoy' Cipriano Játiva.

Cipriano lleva diez días encerrado, con fiebre y problemas respiratorios, pero todavía sin prueba que le haya diagnosticado el positivo por coronavirus. "No me han hecho ningún tipo de prueba, porque me han dicho que hasta que no me falte la respiració no debo ir", explica Játiva. El problema que esto presenta para Cipriano es que está viviendo este confinamiento solo, y si no pudiera respirar, se pregunta, "¿cómo voy a ir a urgencias?".

Estos días, el médico le recomendó tomar parecetamol para bajar la fiebre. "A parte de la salud, para la mente es una enfermedad muy desagradable porque deja muy menguado de fuerzas y ánimo", señala el filósofo, incidiendo en la importancia de mantener la moral.

"Hay mucha gente que está como yo y es una situación bastante complicada", zanjaba Cipriano.