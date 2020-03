La sanitaria destituida por criticar en sus redes la falta de material: "Me acusan de no acatar el protocolo"

El hospital de Vigo ha destituido a una jefa médica tras criticar la desprotección de los sanitarios. Su nombre es Eva Maquieira, hasta este martes era jefa del hospital de Cirugía Plástica. Durante un aislamiento por un posible contagio de Covid-19 al estar en contacto con una enfermera contagiada hizo unas críticas al centro por la desprotección a la que se enfrentan que acabaron con su destitución. Eva Maquieira ha explicado esta situación en 'Hora 25'. "Hice una crítica sobre la falta de material de protección en el hospital, dije que corríamos riesgos innecesarios y que eso podía suponer que tuviésemos que dejar de hacer nuestro trabajo", ha apuntado en la SER. Criticó que no había mascarillas suficientes en el centro. En su destitución de ese cargo, que se hizo en pesonal, se le comunicó "una pérdida de confianza", pero en un escrito publicado por 'El Faro de Vigo', el centro la "acusa de no acatar los protocolos del hospital", algo que ella niega.

Escucha el testimonio de Eva Maquieira en el programa 'Hora 25':

"Hice una crítica sobre la falta de material de protección en el hospital, dije que corríamos unos riesgos innecesarios y que eso podría suponer que dejásemos de hacer nuestro trabajo por un posible contagio. Nos faltaba lo más básico: mascarillas es lo que más se echa en falta"

"Inicialmente el cese fue por una pérdida de confianza según me comunicó el gerente. Una pérdida de confianza que se había producido tras esas declaraciones que yo hice durante un confinamiento por posible contagio y con la presión que eso supone (...) Ellos me dicen que han perdido la confianza en mí, y me pareció bien, yo les dije que tanto yo como el servicio de cirugía también habíamos perdido la confianza en ellos"

"En el comunicado de 'El Faro de Vigo' alegan dos motivos para mi despido que no son correctos para nada. Uno. Se me acusa de no acatar los protocolos de la dirección del hospital. Esto me parece excesivamente fuerte y no es cierto. Yo tengo 20 años de experiencias, siete como responsable y tengo un CV impecable. Siempre he acatado todas las normas"

"Se me acusa de hacer un mal uso de las mascarillas. Yo he visto como se me recriminaba a mí y al resto del personal por utilizar mascarillas para protegerme fuera de lo que la dirección considera áreas de riesgo. Ellos no contemplan, por ejemplo, que hacer unas curas sean áreas o zonas de riesgo. Yo me tengo que acercar al paciente, trabajo el área facial, en la boca, en la vía oral... Ellos dicen que no se deben usar ahí mascarillas pero nosotros empezamos a usarlas en las consultas"

"A pesar de esta precaución tuvimos un positivo de una enfermera que ahora está en casa. Nosotros fuimos contactos directos sin protección. Esto hace una semana suponía unas dos semanas de aislamiento, hacerte las pruebas... en nuestro caso, cuando lo expusimos a la dirección, no se contempló ni una cuarentena, no hubo ningun test y simplemente se nos dijo que fuesemos a nuestro puesto de trabajo con mascarilas. Nos sentimos abandonados y desprotegidos. Se pone que nos deben aportar unas pautas, un protocolo, incluso dimos una serie de ideas"

"Ya no estoy aislada. Lo estuve el fin de semana, pero mi test dio un resultado negativo. En este momento estoy trabajando en el centro pero con mascarilla"