Las víctimas de las 'Fake News' y los que se lucran con la desinformación

Mentiras políticas, conspiraciones locas, pseudociencia y argumentos sacados de la serie Expediente X... todo eso son las Fake News, tal y como las describe un exhaustivo documental que acaba de estrenarse en la plataforma HBO. Se titula Porverdad: la desinformación y el coste de las fake news y etá dirigido por Andrew Rossi, que junta testimonios de víctimas de los bulos, de políticos del congreso norteamericano, profesores expertos en comunicación y periodistas de medios como The Washington Post o The New York Times, víctimas también de la ola de desinformación.

Solo un dato, el día antes de las elecciones estadounidenses de 2016 que dieron la victoria a Trump, las noticias falsas se comparan mucho más que las noticias reales. El dato asusta y nos hace repensar en qué está ocurriendo en esta crisis del coronavirus, con el confinamiento y con información a raudales en redes sociales, programas de televisión, informativos y prensa. Si algo nos está enseñando la crisis del coronavirus y que hace más urgente que nunca la vigilancia frente a los bulos o noticias falsas.

Por eso conviene ver con atención este documental, recién estrenado en HBO, la plataforma de streaming, porque analiza el impacto de las noticias falsas y cómo desarticular sus puntos fuertes. Con testimonios de víctimas, describe alguno de los casos más destacados y más sonados en los últimos años en Estados Unidos. Por ejemplo, el pizzagate. Un caso donde estuvo implicado el jefe de campaña de Hillary Clinton, cuando se hackearon sus correos electrónicos. Muchos de los seguidores de Trump, empezaron a hacer circular una teoría de la conspiración, en la que -según ellos-, cada vez que mencionaban la palabra "queso" o "pizza", se referían a la pederastia que ejercían miembros de partido demócrata en un conocido restaurante queer de la capital norteamericana.

Dirigido por Andrew Rossi, autor de otros títulos como Page one: un año en The New York Times, y producido por Brian Stelter de la CNN, el documental trata de demostrar esos casos para evitar repetir errores de cara a las presidenciales de noviembre de 2020.

También hay testimonios de algunos de los artífices de estas fake news, como Jack Burkman, un cabildero de Washington que no duda en calificarlas como un "arma de guerra" y en justificar que "si los demás las usan, yo las uso". Burkman y Jerome Corsi fueron los principales responsables, con la complicidad de Fox News, de airear teorías según las cuales el asesinato en un asalto por robo en 2016 de Seth Rich, empleado del Comité Nacional Demócrata, tuvo que ver con esa filtración de los correos electrónicos de Hillary Clinton a WikiLeaks.

El mismo Burkman se alió con otro teórico de la conspiración, Jacob Wohl, para acusar falsamente al fiscal especial Robert Mueller de agresión sexual en un intento de minar la investigación sobre la intervención rusa y de Donald Trump en las elecciones de 2016. El documental recoge la rueda de prensa falsa que ambos organizaron y las reacciones de incredulidad de experimentados periodistas con largas trayectorias obligados a asistir a ella.