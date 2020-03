La celadora que estuvo 15 días en la UCI: "Me da miedo dormirme, no despertarme y que me vuelva a pasar"

Loli Ruipérez lleva 15 años trabajando como celadora en el Hospital de Txagorritxu (Vitoria) y los aplausos de sus compañeros se han convertido en un símbolo. Loli ha estado este miércoles en 'Hora 25' y es una de las 5.000 personas curadas de coronavirus que hay en España.

"En estos momentos, me encuentro muy débil, después de 15 días muy débil en la UCI. Me encuentro muy cansada y con pocas fuerzas. Estoy muy contenta por haber dejado la UCI, pero también muy asustada y con mucho miedo. Me da miedo dormirme, no despertarme, que me vuelva a pasar. Las cosas fueron tan rápidas, que cuando me he despertado, me he dado cuenta de lo que he vivido", explica Loli.

Su reconocimiento es para los profesionales que la atendieron en la UCI, a los que la cuidan ahora en planta y a su médico de atención primaria: "Gracias a mi médico de atención primaria, estoy hoy aquí. Vino a verme a casa y, al tercer día, me dijo que alguien me llevara a Urgencias. Me hizo el volante y cuando llegué me dijeron que tenía una neumonía común. No me hicieron las pruebas del coronavirus. Cuando me volví a encontrar mal, volví a Urgencias y ahí fue cuando me llevaron a la UCI, porque respiraba mal".

Loli se emociona al recordar lo que ha vivido y las muestras de cariño que ha recibido: "Yo me he quedado sorprendida con las muestras de cariño. De profesionales, de amigos. Yo soy muy vergonzosa y hoy me quedo con lo positivo, con el cariño de mis compañeros, de mi gente, del apoyo que han recibido mis hijas. Me quedé alucinando".

Ella sabe que su testimonio es importante para los que lo están pasando mal y les traslada este mensaje: "Se puede salir, se sale. Tengan ánimo y mucha fuerza para todos".