Mar, enfermera en una UCI: "Quiero transmitir a los pacientes que no están solos"

Mar, enfermera en una UCI del sistema de salud madrileño y oyente de Hora 25, ha querido enviar a las familias de los pacientes ingresados por coronavirus un mensaje muy emotivo para apoyarles en estos momentos tan duros y para asegurarles que sus familiares están en las mejores manos. Pero, sobre todo, Mar les ha querido transmitir el calor humano que reciben los pacientes ingresados en los centros médicos. "De todos estos días que llevo trabajando con estos pacientes, quiero transmitirles que solos no están", nos cuenta Mar.

"No solo somos enfermeros y ponemos medicamentos, eso lo hacemos sin descanso. También por nuestra parte, al menos por la mía, intento dar esa parte humana: no voy a dejar de tratar a una persona como dignamente se merece esté como esté, la conozca o no, la haya oído hablar o me mire o no, da igual", afirma emocionada la enfermera.