Jaime Lorente responde a Vox: "Luchemos contra el coronavirus y contra estos partidos fascistas"

El mensaje de Vox contra el mundo de la cultura -“A lo mejor ahora los españoles se dan cuenta de que podemos vivir sin los titiriteros pero no sin nuestros agricultores y ganaderos”, compartieron en Twitter con una imagen de Bardem, Almodóvar y Eduardo Casanova- ha desatado una ola de críticas por fomentar la división y el odio en estos momentos para atacar a una industria. No es la primera vez que el partido de Santiago Abascal ataca al sector cinematográfico. Ya lo hizo en campaña o en la gala de los Goya. En esta ocasión, numerosos artistas han respondido a estas palabras con la etiqueta #SoyTitiritero para mostrar su orgullo por formar parte y defender la cultura como un pilar básico de la sociedad.

Uno de los más contundentes ha sido el actor Jaime Lorente, quien en Twitter manifestó su rechazo: “Me producen el asco más profundo. Vuestras maneras son un pozo de mierda, al igual que vuestra educación”. El intérprete aconsejó al partido de Abascal ‘Ética a Nicómaco’, una de las obras más relevantes de Aristóteles: “La virtud es de dos tipos, virtud intelectual y la virtud moral. virtud intelectual depende en gran medida de la educación recibida, tanto para la producción como para su aumento; mientras se necesita experiencia y tiempo. La virtud moral, en cambio, es el producto de la costumbre”, les respondió en la red social. “La primera diagnóstica de dónde proviene vuestra gilipollez, y la segunda nos revela lo encantados que estáis de seguir en ella”.

En conversación con El Cine en la SER días después, Lorente ha manifestado su oposición al partido ultra y su afán por dividir en un momento tan complicado por la propagación del coronavirus y el confinamiento general decretado en España tras el estado de alarma:

Hay que ser muy mediocre, muy ruin, y no utilizo palabras más graves porque no es de educación. Lo que están haciendo es terrible. En este momento de unión, el hecho de querer separar de esta forma es de una bajeza tremenda. Es el momento de estar más unidos que nunca. Se están dejando ver cómo son, realmente es una carta de presentación. Espero que la gente se dé cuenta de lo que quieren hacer y de que no se les dé más bombo. Espero que partidos así desaparezcan dentro de muy poco. Que luchemos contra el coronavirus y contra estos partidos fascistas que no nos dejan vivir en libertad.