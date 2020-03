Cómo hacer frente a esta pandemia (y las que vienen)

"Testing, testing, testing". La profesora de salud global de la Universidad Nacional de Singapur y experta en preparar a sistemas sanitarios ante momentos críticos, Helena Legido-Quigley, señala la importancia de hacer test masivos como un paso fundamental para conocer el perímetro de la epidemia del coronavirus

"Tenemos que realizar test a los profesionales de la salud para asegurarnos de que no infectan a pacientes vulnerables; no podemos permitirnos que haya profesionales de la salud haciendo la cuarentena sin tener test si tienen algunos síntomas leves y tenemos que saber dónde actuar en cuanto a los focos y la única manera de hacerlo es con test", apunta la experta, que insiste en que "necesitamos esos test cuanto antes" porque si no es muy difícil predecir hacia dónde va el virus.

Más restricciones

Legido-Quigley señala, además, que harán falta medidas restrictivas aún más duras que las decretadas en el estado de alarma. "Hará falta un aislamiento mayor, tenemos que introducir medidas de restricción más estrictas, como reducir todo a servicios mínimos".

La profesora entiende que tanto España como los países europeos han reaccionado tarde a la epidemia. Y en ese sentido, dice, hay que mirar hacia la respuesta que han dado los países asiáticos. "Podemos aprender muchísimas lecciones de los países asiáticos. Están muchísimo mejor preparados porque ya pasaron por el SARS. En Singapur tenían una planificación desde el día anterior al primer caso", afirma la experta.

Aprender a prepararse

Pero, ¿es posible prepararse para una epidemia así? Legido Quigley responde: "Es posible, es deseable y es una obligación que nos preparemos. Singapur tiene un sistema de alerta con diferentes niveles, tiene un hospital especial para este tipo de pacientes, tiene un stock de dos meses de todos los materiales que nos están faltando ahora, hay que considerar todo este tipo de medidas".

Para esta especialista en sistemas de salud, el camino es adelantarse al virus. "Nos tenemos que poner por delante de la epidemia, hasta ahora hemos ido siempre detrás, y ponerse delante es planear qué vamos a hacer cuando se acabe el confinamiento".