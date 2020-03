Miguel Barajas: "Nuestra idea es estimular al sistema inmunitario preparándolo para el ataque del coronavirus"

Todos los especialistas apuntan a que no habrá una vacuna específica y precisa contra este coronavirus hasta 2021. Por eso, una de las cuestiones más urgentes es encontrar tratamientos para amortiguar la infección que genera el virus.

Y en ese campo, un grupo de investigadores de Navarra han llegado a una conclusión científica muy importante: con vacunas que ya existen para otras enfermedades se puede preparar al cuerpo para cuando llegue el ataque del COVID-19.

Miguel Barajas es investigador en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad pública de Navarra y ha sido entrevistado este jueves en 'Hora 25' al respecto.

¿Cuál es su propuesta, su tesis exactamente?

En estos tiempos en los que vivimos en los que ha habido mucha lluvia de ideas sobre cómo atajar la enfermedad que estamos viviendo en estos últimos días, nos queríamos sumar con una idea un poco transgresora que hasta ahora no se había planteado. Y se trata de usar una herramienta que ya tenemos disponible, que es el uso de una vacuna convencional no específica para el coronavirus con la idea de estimular al sistema inmunitario preparándolo para el ataque que pueda sufrir si el sujeto es infectado por el coronavirus.

¿Podemos preactivar a nuestro sistema inmunológico para que esté al 100% cuando le llegue el COVID-19? ¿Se trata de eso?

Bueno, esa es la hipótesis de partida. La idea es que en el proceso que ocurra durante la vacunación enfrentamos a un desafío a nuestro organismo para que se activen en el sistema inmunitario una serie de células que conozcan el patógeno o partes del patógeno para que puedan reaccionar de manera adecuada cuando se encuentren con el patógeno. Durante todo ese fenómeno se genera un ambiente en el que el sistema inmunitario es muy propicio para desarrollar una respuesta inmunitaria y la pregunta es por qué no utilizar este ambiente que se genera precisamente para combatir el coronavirus hasta que la vacuna para el propio microorganismo sea efectiva, sea plausible.

Es una tesis, una propuesta que todavía no se ha probado con pacientes, ¿verdad?

Efectivamente, la idea es intentar aplicar vacunas que estén en el mercado, que se lleva trabajando con ellas durante mucho tiempo preferiblemente por vía intranasal porque es una de las principales entradas del virus con lo cual se podría activar de manera local el sistema inmunitario en la zona donde el virus va a infectar y de esa manera, en el momento en que entrara el virus la idea sería que el sistema inmunitario se hubiera activado, las células responsables de activarlo ya estarían activadas con lo cual sería más fácil según nuestra hipótesis poder combatir esa primer estadio del virus en el que no ha llegado a replicarse en una concentración relativamente elevada. Quiero recordar que hay muchos pacientes que son asintomáticos así que cualquier sujeto es susceptible de transmitir la enfermedad y cualquiera es susceptible de ser vacunado en vistas o en pro de poder frenar la expansión del virus en su organismo y a la comunidad

Propuesta, investigación, los científicos no paran.

Sí, además tiene una relevancia importante. Tal y como habéis comentado hace poco, el personal sanitario está muy expuesto al virus. Si funcionara, la idea sería poder vacunar a todo el personal sanitario para que no se contagiara del virus. Que activasen su respuesta inmunizaría para generar una respuesta adecuada frente al virus.

Con vacunas que ya están, hacer una especie de cocktail. Perdone que lo traduzca así.

Es así, es así. Se suelen utilizar varias vacunas al mismo tiempo precisamente por aprovechar el efecto sinérgico entre ellas. Se nos ocurrió por qué no utilizar cualquier vacuna en el mercado, preferentemente por vía nasal, para activar por vía local el sistema inmunitario, donde el virus tiene mayor capacidad de realización para poder estimularlo. Obviamente tiene una serie de desventajas y es que hay pacientes en una situación avanzada y ellos no serían susceptibles de ser tratados porque ya se han enfrentado a este proceso. Pero los asintomáticos, o los que no hayan estado en contacto con el virus o que puedan tener riesgo de estarlo, podría ser una solución. Es una cuestión a analizar.

Miguel Barajas, gracias, buenas noches.

Gracias. Un saludo.