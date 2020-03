Los sanitarios españoles en el exterior quieren volver para ayudar en la emergencia

La Organización Médica Colegial cifró en 15000 el número de médicos de emigraron de nuestro país, la mayoría al Reino Unido, entre 2011 y 2016. Son los médicos que cada año piden el certificado de idoneidad para poder salirse, que desde el año 2013 son unos 3000 al año. No todos se van , pero de media siguen saliendo de España unos 2200 médicos cada año, si bien desde 2016 va bajando. De lo que no se tiene es el dato concreto de cuántos vuelven.

El perfil del médico que quiere emigrar es el de un hombre de entre 35 y 50 años del entorno hospitalario, que quiere marcharse a Reino Unido para trabajar en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Pero, según los colegios profesionales, el número de enfermeros que ha emigrado es mucho mayor. No obstante, estos colegios apuntan a la dificultad de conocer las cifras exactas ante la falta de registros .

Mientras en España se multiplican los anuncios de búsqueda de sanitarios para responder a esta emergencia en los hospitales, en 'Hoy por Hoy' hemos buscado testimonios de estos profesionales que emigraron en su día y que quizá en estos momentos se plantea volver.

"Hay movimiento y ganas de volver para ayudar"

Daniel González , enfermero en el Hospital Royal Bormuth, en sur de Inglaterra, está permanente contacto con su familia y sus compañeros en España estos días. Se fue de España hace casi 6 años ante la falta de oportunidades y malas condiciones laborales.

En el Reino Unido, Daniel teme las consecuencias de la enfermedad una vez aumente el número de casos. Él de momento no ha trabajado con pacientes con coronavirus ya que está trabajando en una unidad de diálisis, pero cree que España tiene mejor capacidad. "La situación en el sistema de salud inglés está bastante cogida con pinzas porque todavía no se están tomando las acciones que se deberían tomar", explica Daniel, quien cree que aunque los dos sistemas son universales, "el sistema español está mucho más adelantado a la hora de combatir el coronavirus”. El propio Dania señalaba que está "muy orgulloso de sus compañeros españoles a pesar de la mejorable gestión política de la crisis".

"No he querido regresar todavía y no solo porque aquí mi salario es muy bueno, sino porque además también el Reino Unido tiene incentivos son muy buenos, te pagan las horas extras muy bien", explica sobre la decisión de no haber vuelto todavía a España. Unas condiciones laborales que, de momento, pesan más que las ganas de volver, aunque Daniel no oculta su deseo por regresar. "Iré viendo cómo evoluciona la emergencia e iré decidiendo", indica.

Por su parte, la plataforma volvemos.org tiene ya más de 12.000 españoles registrados que quieren volver a España y de ellos, un 10% son sanitarios. En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con el responsable de esta plataforma, Raúl Gil, quien explica que "hay movimiento y ganas de volver para ayudar en España".

Raúl señala que también existe el miedo de lo que pueda pasarle a los familiares mientras ellos están fuera. "Si España les ofrece la oportunidad de volver, van a querer volver porque tienen ese compromiso cívico", añade.

Todo esto mientras España busca traer también medicos extranjeros o cuando hay muchos refugiados en España que son sanitarios y que siguen teniendo dificultades para que les homologuen títulos, están aquí y podrían ayudar pero el muro burocrático se lo impide.