El alegato de Félix Rodríguez de la Fuente a favor de la ciencia y la investigación

La terrible crisis sanitaria que estamos viviendo puede llevarnos a reflexionar y a repensar el futuro. De esta situación seguramente aprendamos muchas cosas, pero si algo no podemos olvidar es la importancia de la ciencia, la investigación y la sanidad para la sociedad. Algo que parece lógico, como es escuchar las advertencias de los científicos o no recortar en sanidad, no se ha cumplido y, sin embargo, Félix Rodríguez de la Fuente hace 42 años ya reflexionaba sobre la necesidad de que los avances científicos primasen sobre los intereses políticos:

“Aunque parezca mentira, cuando la humanidad tiene que tomar una medida drástica y trascendente, cuando a usted le tienen que operar de una apendicitis, llama a un científico, que es un cirujano o un médico. Ahora bien, cuando se quieren tomar medidas a medio y a largo plazo quien lo decide es un hombre que tiene muy poco de científico y, si lo tiene, es por casualidad: un político. […] La ciencia nos puede aportar los elementos que precisamos para salvar la humanidad. Sin embargo, las decisiones no pueden tomarlas aún los científicos, las toman los políticos”.

Odile Rodríguez de la Fuente es su hija y se ha asomado a ‘La Ventana’ para comentar la reflexión de su padre que, por desgracia, sigue estando de actualidad. “Seguimos hacia delante en la carrera por destruir la naturaleza y a nosotros mismos”, comenta Odile.

En cuanto a la crisis sanitaria actual, Odile busca el lado positivo: “estamos viendo muchas cosas alucinantes como la solidaridad, la cooperación, el altruismo y la reflexión”. Con suerte, estos momentos complicados obligarán a todos a reflexionar sobre lo que queremos en el futuro, pero Odile advierte de que los intereses políticos a corto y medio plazo, tiene un coste tremendo. Por ello, “necesitamos que los políticos piensen en un futuro a largo plazo y en el bien común”, comenta. “No podemos construir un sistema socioeconómico cada vez más alto, pero también cada vez más frágil en la base”, añade Odile.

A pesar de recibir ofertas para incorporarse a la política, Félix Rodríguez de la Fuente siempre rechazó entrar en política. “Él solo quería empoderar a la ciudadanía con sus mensajes y para ello, necesitaba libertad y alejarse de los intereses políticos”, cuenta su hija.

Esta pandemia también está relacionada con la destrucción de los ecosistemas. Por este motivo, Odile recuerda que “hacer daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos, tenemos que ser el mejor custodio de la naturaleza, por nuestro propio bien”.