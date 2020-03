La Vida Moderna analiza lo que está ocurriendo con la cerveza durante la cuarentena

La Vida Moderna versión 'confinados' sigue viento en popa y entre los muchos que a dirio tocan David Broncano, Quequé e Ignatius, uno de ellos tenía que ser el posiblemente gran majar en la vida del señor mayor: la cerveza.

El famoso presentador galas quiso comentar lo que está ocurriendo con la cerveza a raíz de un tuit que puso el pasado martes, en el que arremetía contra la cerveza 0,0 y su poca demanda durante estos primeros días de confinamiento.

Ojalá esto sirva para que los fabricantes de 0,0 se den cuenta. — Don Héctor (@_Queque_) March 24, 2020

"A mí me gusta la cerveza, muchísimo. Me toca bajar cada dos o tres días a surtirme de cerveza. Y me doy cuenta de lo que pasa con la 0,0... voy a la hora de comer a hacer la compra, y cerveza ya casi no queda... y solo hay palés de cerveza 0,0", señalaba entre risas Quequé.

"¿No crees que en estos momentos el que bebe sin alcohol ahora prefiere pegarse un lingotazo?", reflexionó Broncano durante el pequeño debate sobre la cerveza, a lo que Quequé contestó que la compra de cerveza había subido un 80% durante estos días, ya que "mucha gente" que habitualmente "no toma cerveza en casa, que le gusta tomar la caña fuera..."

Por último, Broncano señaló que "hay padres de familia que a las 7 de la tarde en casa" van un poco 'tocaditos', lo que no deja de ser una realidad mientras otros como excusa, tal y como relataba Quequé van "piripi incluso a las 14.00" con la excusa de ir a cocinar.