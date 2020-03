"Lo que dijimos que había que hacer no se hizo y lo que dijimos que iba a ocurrir ha ocurrido"

¿Nadie avisó de esta pandemia? ¿No había señales que nos pudieran indicar que algo así podía suceder? Sí, las había. Y, sí, hubo quien las apuntó y las hizo saber. Especialistas como Jeanette Vega, médica chilena y doctorada en salud pública por la Universidad de Illinois, advirtieron de la importancia de prepararse para una emergencia sanitaria mundial.

Y lo hicieron hace no tanto. En septiembre de 2019 una quincena de expertos del ámbito científico y económico, entre ellos la doctora Vega, publicaron el informe Un mundo en peligro: informe anual sobre la preparación de emergencias sanitarias, un encargo de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial.

“Desafortunadamente, el impacto fue inexistente. Se trató como un informe más. Desafortunadamente lo que nosotros dijimos que había que hacer con rapidez no se hizo y lo que habíamos dicho que iba a ocurrir ocurrió pocos meses después”, lamenta la experta en Hora 25.

"Era prevenible"

Los especialistas indicaron cómo debía prepararse el mundo para una pandemia porque todo indicaba que la posibilidad de sufrir epidemias iba en aumento. “Si uno miraba lo que ocurrió entre 2011 y 2018 ve que ha habido un aumento de todos los brotes en el mundo".

"Dijimos que la probabilidad de tener una pandemia era una probabilidad en aumento y si esto llegase a ocurrir los pobres eran los que más iban a sufrir, pero que todas las economías iban a ser vulnerables”, afirma Vega, que en su estudio quiso dejar claro la importancia de invertir de manera preventiva para evitar consecuencias catastróficas que “eran perfectamente prevenibles”.

Capitalismo salvaje

Jeanette Vega, que fue secretaria de salud en el gobierno chileno de Michelle Bachelet, entiende que en esta pandemia se está viendo la peor cara del capitalismo más salvaje. “Esto del ‘sálvese quien pueda’ y de tratar de mantener el mercado a toda costa es inhumano. Lo que se está haciendo es sacrificar la salud de las personas en pro de mantener un sistema financiero que no funciona”, asegura, antes de pronosticar un futuro nada halagüeño: “Lo más dramático es que no va a resultar, porque evidentemente el colapso financiero ya es inevitable y vamos a entrar en recesión en los próximos meses”.

Para salir de esta crisis mundial, dice Vega, no sólo es vital combatir el negacionismo de líderes como Trump o Bolsonario, hace falta una fuerte coordinación internacional. “Nadie se salva solo. Ni las clases dominantes se van a salvar solas ni los países se van a salvar solos”. Si los organismos internacionales no se coordinan, apunta, “los resultados van a ser catastróficos”. Señala directamente a Latinoamérica, una región muy desigual que está empezando a responder al virus con medidas pero que todavía no ha visto la peor cara de la epidemia.

Una oportunidad

Para Vega sólo hay un foco de luz en todo este desastre y es la posibilidad de que se produzca un cambio de mentalidad profundo, estructural, individual y colectivo. “Hay una oportunidad de remirar nuestro modelo de progreso mundial y estamos a lo mejor en el comienzo de una nueva estructuración económica y social en la humanidad. Sería tal vez lo único bueno que podría salir de esta catástrofe mundial”, concluye esta experta.