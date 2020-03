Alex Rins: "Duele que se aplacen las carreras"

El piloto español de Moto GP pasó por 'El Larguero' para hablar de su participación en el Gran Premio virtual que se disputará este domingo 29 de Marzo en el circuito de Mugello, Italia.

Alex Rins, priorizando la situación que vive profesionalmente en consecuencia al coronavirus, admitió que "el aplazamiento de Jerez duele" ya que le hacía "especial ilusión". A su vez, se sinceró respecto al aplazamiento y cancelación de los grandes premios: "Duele que se aplacen las carreras (...) Esperemos que no aplacen o cancelen más carreras", confesó.

En cuanto a la carrera virtual que se celebrará este domingo 29 de marzo, Rins bromeó: "No estoy del todo preparado (risas) (...) Si te soy sincero, fue un juego que nos regaló Moto GP en Holanda, el año pasado, y he tenido que pedir un código porque no lo tenía ni descargado en la play (...) Ya me gustaría ponerme a mi primero… pero creo que va a ser Álex Marquez el campeón", añadió entre risas.

En cuanto a los días de confinamiento, Rins admitió que "es duro" y que tiene un rodillo en casa para hacer 'bici' y trabajar como en "la vieja escuela", concluyó diciendo.