Empleada de súper: "Estábamos en cuarentena y querían que trabajáramos"

“Nos enteramos que una compañera estaba hospitalizada con coronavirus, algunos de nosotros teníamos algún síntoma, pero aún estando en cuarentena, desde Día se nos ofreció volver a otras tiendas”. Esta es la denuncia que hoy hemos conocido en SER Consumidor de una empleada, Gema, trabajadora de una tienda de esta cadena ubicada en Las Rozas, Madrid.

Gema nos ha contado más detalles de los hechos, pero la directora de relaciones laborales de Día, España, Laura Díaz, lo ha desmentido: “Se han cumplido todos los protocolos que tenemos establecidos: cuando hay un caso, se desinfecta inmediatamente la tienda y los trabajadores pasan a hacer cuarentena”, ha dicho. “Y cuando se hizo, volvió a trabajar distinto personal precisamente por la cuarentena”.

Hospitales Católicos: “Nos han cobrado hasta 10 veces más por las mascarillas”

Miguel Ortegón, presidente de Hospitales Católicos de Madrid, ha confirmado la especulación con mascarillas y otros materiales médicos en nuestro país: “Ya antes de la Alarma nos han llegado a ofrecer material sanitario como mascarillas a un precio 10 veces mayor. Esto es un mercado persa”.

También nos ha confirmado que algunos seguros están poniendo reparos para atender a enfermos de coronavirus y se acogen a que en los contratos se habla de exclusión en caso de pandemia, como es la situación actual. “Aunque nosotros en nuestros hospitales no estamos dejando de atender a ningún afectado, luego ya se verá”.

Vuelos cancelados: “Si devolvemos todo el dinero ahora, quebramos”

También ha pasado por los micrófonos de SER Consumidor el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, que ha pedido comprensión y paciencia para ajustar el problema de los vuelos cancelados y la reclamación del dinero de los billetes. “Si las compañías tienen que devolver todo el dinero ahora, muchas quebrarían”.

Ha dicho que es política de cada compañía la decisión final sobre devoluciones, cambios de vilos por otros en el futuro, pero que se buscarán soluciones y que el “paro del sector aéreo es casi total y si quebramos, no podremos viajar en mucho tiempo”.

Pescado garantizado

Basilio Otero, presidente de Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, ha contado las penurias de los pescadores durante esta crisis del COVID-19. "Estamos sin mascarillas y en los barcos no podemos cumplir las normas de distancia de seguridad”, expuso. Ha pedido ayuda para esta situación “en la que muchos barcos no salen a pescar”, aunque ha garantizado que no habrá desabastecimiento de pescado en los establecimientos.

Estafas y bulos



También hemos hablado de estafas y bulos con Vicente Prieto, presidente del Circulo Escéptico y con Manuel Ransán, experto en ciberseguridad en el área de ciudadanos y menores de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Erika Golás, productora del programa, nos ha contado cosas que circulan por las redes.