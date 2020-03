Mollejo: "Le dije a mi amigo que estaba loco, que no quería el altavoz aquí y que los vecinos me regañarían"

Víctor Mollejo destaca dentro y fuera del terreno de juego. Un jugador rápido, ágil y comprometido que también llama la atención fuera del 'verde' por su novedosa habilidad de ser 'DJ' de su conjunto residencial durante el período de confinamiento por el coronavirus.

Aclamado por sus vecinos y seguidores de Instagram para que salga al balcón a poner sus temas musicales Mollejo se divierte, y sobre eso habló en 'El Larguero': "La idea fue de un amigo mío. La gente lo aceptó muy bien, mi vecindario está super animado y la verdad es que ayuda mucho para que estos días tan complicados se hagan más amenos (...) Le dije a mi amigo que estaba loco, que yo no quería el altavoz aquí y que los vecinos me iban a regañar. Luego cuando lo pusimos mucho mejor, porque no solo mis vecinos, sino de calles más atrás también lo escuchan", dijo.

El atacante que milita en las filas del conjunto gallego, también habló sobre su repertorio musical: "Suelo poner diferentes canciones de diferentes épocas por hay gente mayor que yo, así ellos también disfrutan (...) Estoy muy agradecido de que los vecinos sean así como son", añadió.

Para concluir, ya dejando a un lado el tema musical, habló acerca del trabajo que está desempeñando Fernando Vázquez, su cuerpo técnico y el club: "El club lo está haciendo muy bien. Nos marcan todos los días los ejercicios que tenemos que hacer mediante un grupo que tenemos", concluyó diciendo.