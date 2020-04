La animación española, el único sector que sigue trabajando pese al coronavirus

La animación es ahora mismo el único sector del audiovisual que continúa su labor, pese al coronavirus. Un ordenador y una buena conexión a Internet son claves para que los trabajadores continúen con los proyectos que los diferentes estudios tenían ya cerrados antes de que el COVID19 llegara a nuestras vidas y nuestros países. es todo lo que necesita el sector para seguir creando. “La animación es un sector acostumbrado a trabajar así", dice Enrique Gato, director de Tadeo Jones a la Cadena SER.

Están en plena preproducción de la tercera película de la saga, todavía en la primera fase de la creación. El estudio Lightbox Animation Studios dispone de un equipo con más de una treintena de personas y planean estrenar dentro de unos años, en 2022. "A ver, es que nuestros tiempos no son los vuestros. Nosotros vamos despacio, todo lleva mucho trabajo y la preproducción de la película es un paso importante", dice Gato.

Los trabajadores de la animación saben lo que es desde casa, pero la situación de confinamiento también les ha producido algunos cambios. "Ahora que hemos tenido que pasar a esta modalidad, no nos es desconocida, porque todos los que nos dedicamos a esto hemos tenido épocas de trabajo desde casa, pero sí es la primera vez que hacemos el experimento de que todo el estudio está trabajando online", nos cuenta. " Son tiempos modernos los de esta época y, bueno, la adaptación ha sido sorrprendentemente rápida, lo hicimos escalonado, pero todo bien. Contentos con cómo está funcionando", reconoce el creador.

Hay más estudios que siguen trabajando. Por ejemplo, Ilion en Las Rozas (Madrid), Core Animation (Guadalajara), Hampa Studio (Valencia), La Tribu Animation (Valencia), The SPA Studios (Madrid), Wise Blue Studios (valencia), 3 Doubles Producciones (Tenerife) y Rokyn Animation (Granada) están teletrabajando desde que se decretó el estado de alarma. ¿Es el sector de la animación el único de todo el sector cultural que no tendrá pérdidas después de esta crisis?

"Si tenemos o no pérdidas lo dirá un poco el tiempo. Es una situación nueva, nadie la conocía hasta ahora y por prudencia lo que sí se ha hecho es para contrataciones de gente que iba a entrar a trabajar estos meses. Por prudencia por no saber cómo va a afectar todo, pues lo paras. Veremos a ver. La intención es que no afecte a las cifras, al rendimiento, a nada. Creemos que va bien la cosa y vamos viendo cada semana cómo afecta. Esperamos que el impacto sea mínimo y no se note demasiado, pero sí está habiendo pequeños retrasos a parar la contratación", dice Enrique Gato.

Tadeo Jones fue uno de los primeros éxitos de la animación española. La primera película del 2012, recaudó 18 millones de euros en España y sumando la taquilla internacional llegó a los 45 millones de euros, además de llevarse tres premios Goya. La segunda entrega tuvo también buenas cifras de taquilla y, ahora, producidos por Telecinco Cinema y Paramount, preparan la tercera. ¿Llegará a los cines o cuando se estrene el modelo actual habrá cambiado?

"Veremos a ver", responde Gato. Y es que la crisis del coronavirus y el posterior confinamiento ha hecho que el consumo de ficción audiovisual desde casa sea el común denominador de todos los hogares. Las plataformas han aumentado suscriptores y los creadores abren su contenido e incluso muchas distribuidoras se atreven a estar directamente online, sin esperar a que abran los cines y llegue su turno. Sin duda, esta crisis ha acelerado el cambio de modelo y el debate generado entre salas y plataformas.

Jeffrey Katzenberg, fundador de Dreamworks, la compañía de animación, ya anticipó que la forma de estreno del cine iba a ser multiformato y multiplataforma en los próximos años. "Esto lo que hace es empezar a echar leña y que esta fórmula empiece a suceder. No creo que los cines vayan a desaparecer, pero sí creo que se a a acabar eso del estreno en cine de forma exclusiva", reflexiona Gato.

Aunque algunas majors -Sony no estrenará nada en verano- sí están esperando a que todo esto pase y guardándose las grandes producciones para el mercado asiático, que empieza a levantarse poco a poco, otras están abriendo su contenido. Universal, por ejemplo, estrenó películas online en Estados Unidos. En España, lo están haciendo distribuidoras más pequeñas, pero ya es un paso. "Es que hasta Disney está forzada a hacerlo, todas lo están. No pueden esperar a estrenar, no pueden esperr dos meses porque se acumula todo el calendario. Creo que es un campo de pruebas para ver cómo la gente lo acepta. Ahora mismo no tienen más remedio que aceptarlo, no hay otra posibilidad. Como mínimo, va a servir para que la gente en todo el mundo entienda esta posibilidad de golpe, sería más difícil si las salas siguieran abiertas".