Carlos Sainz: "Los ERTES en la Fórmula 1 son inminentes"

El mundo del deporte se enfrenta a una situación inédita ante la crisis económica por el coronavirus. Sin ingresos no hay dinero. Y sin dinero, se hace complicado cumplir el salario de los profesionales. El fútbol es el negocio del que más se habla. Pero otros espectáculos, como la Fórmula 1, también pueden verse perjudicados.

Sobre ello ha hablado Carlos Sainz, prestigioso piloto de rallys español (campeón del Dakar en varias ocasiones) en El Larguero. "Yo creo que los ERTES en la Fórmula 1 son inminentes. En la Fórmula 1 hay mucha gente trabajando. Ellos viven de hacer carreras, y si no hay carreras no hay ingresos. Las pérdidas pueden ser importantes. Va a producirse movimiento seguro porque no se pueden quedar de brazos cruzados", comentó Sainz.

La principal vía de escape que pueden esperar las escuderías es que esta situación de parón termine lo antes posible. Sainz ha asegurado que, a pesar de la situación crítica, "el mundo sigue". "Espero que estas medidas surtan efecto", expresó.

La problemática ya no reside en un solo país. Para poner en marcha una competición tan potente y global como la de la Fórmula 1, todas las ciudades organizadores deben estar en plenas condiciones. Ahora España e Italia comienzan a ver la luz al final del túnel de la epidemia. Otras están comenzando a entrar en él. "El mundo de la Fórmula 1 vive muy determinado por lo que pase en Inglaterra. Allí las cosas no están muy bien, están comenzando a ir mal. Con todo esto, la Fórmula 1 pasa a un segundo plano", esbozó el piloto español.