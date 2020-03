La pandemia de los bulos del coronavirus: ¿quién está detrás y por qué?

Coge tu teléfono. ¿Cuántos mensajes te han llegado sobre el coronavirus? Según la Policía Nacional, alrededor de un 85% de los mensajes que nos reenvían sobre el Covid-19 son falsos o verdad a medias. Desde que comenzó la crisis sanitaria, la Policía Nacional ha detectado más de 200 bulos relacionados con el coronavirus y, entre ellos, un audio sobre un falso decreto del estado de excepción, que aconsejaba ir a los supermercados a comprar para tener provisiones.

Virginia, Inspectora Jefa del Grupo Segundo de Redes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, explica quiénes están detrás de estas falsedades: "Hay quien lo hace porque intenta desestabilizar el país y otros que lo hacen por aburrimiento o porque les divierte ver cómo la gente entra en pánico", explica la inspectora que no puede facilitar su apellido. Ella reconoce que a su teléfono personal le llegó por cinco personas diferentes un vídeo en el que un supuesto trabajador señala unas cajas guardadas en un almacén. En el vídeo, el empleado de esa nave dice que son "guantes que van a Francia". La inspectora explica cómo verificaron que era falso: "ampliando la imagen se ve que las cajas contienen folios" y añade que los bulos son cada vez más sofisticados. Por ejemplo, se manipulan titulares de periódicos de reconocido prestigio o se falsean los decretos para que en el texto aparezcan acciones que ni están previstas, ni se van a hacer.

El bulo sobre Manuela Carmena

🔊 La exalcaldesa de Madrid, @ManuelaCarmena ha desmentido en @hora25 el bulo que afirma que está enferma y que ha recibido un respirador en su casa: "¿Cómo es posible que alguien quiera mentir de esa manera?" pic.twitter.com/cJR2yU9YWw — Hora 25 (@hora25) March 31, 2020

Uno de los bulos que hemos conocido hoy afecta a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y colaboradora de Hora 25. El usuario Alvise Pérez escribe en Twitter: "¿Sabéis que la exalcaldesa de 76 años ha recibido en su casa un respirador personal de la empresa 'Vitalaire' para evitar acudir a un hospital público y hacer cola como el resto de los españoles?" El tuit incluye la típica coletilla de que no se harán eco de la noticia los medios de izquierda. En la Ser, hemos querido preguntarle directamente a Carmena: "He sentido una pena tremenda, ¿Cómo es posible que alguien quiera mentir de esa manera? Esa furgoneta no tiene nada que ver conmigo. Es inaceptable. He visto la foto del muchacho que ha lanzado el tuit y parece que es un chico joven. Me gustaría hablar con él y explicarle el daño que hace", ha afirmado Manuela Carmena.

¿Es un delito fabricar un bulo?

Borja Adsuara es abogado y experto en comunicación digital. Explica que no existe en el Código Penal un castigo para quien fabrica un bulo. Tampoco para quien lo comparte, porque en la mayoría de los casos no hay mala fe. Sin embargo, en los casos en los que se menciona una persona concreta un bulo puede ser castigado como injuria o calumnia.