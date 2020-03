El miedo de un contagiado: "Si me muero yo ahora... Y mi mujer ingresada en una residencia con alzheimer"

Cuando contactamos con Paco Barreiro, se sorprendió por el interés que despierta: "Me siento como Lola Flores". No es para menos, porque este gallego de 77 años, con una "mala salud de hierro" acaba de superar el coronavirus, a pesar de tener un historial médico en el que figuran tres infartos. "Me ingresaron después de estar 10 y 12 días en casa. Hubo un momento en el que pedí auxilio porque la sensación de cansancio era muy grande y notaba agobio con la respiración. Inmediatamente, una ambulancia en la puerta y aquí estamos", dice Barreiro. Hoy confiesa estar "estupendamente y con la suficiente fortaleza fisica para vivir con normalidad".

Paco, que se define como "una persona insignificante con mucha suerte", echa la vista atrás y cree que se contagió cuando su hija que vive en Madrid fue a visitarle. "Ella estaba un poco pachucha y los otros hermanos fueron entrando por el mismo camino. Ella se marchó con una pequeña neumonía. Es muy posible que me contagiara ella", recuerda Barreiro.

Las personas mayores escuchan todo el día que son un colectivo de riesgo y se están acostumbrando a vivir con el miedo a contagiarse. A Paco, también le pasó: "me preocupaba contagiarme, pero también hay un sexto sentido que te empuja a pensar que eres un peligro andante, que puedes contagiar tú".

Cumplió 77 años mientras estaba en el hospital y, como todos los pacientes ingresados, estaba solo, pero su cabeza no estaba ahí: "Lo único que me preocupaba era morirme yo, estando mi mujer ingresada con alzheimer en una residencia. Veía todo muy negro, pensando en ella", recuerda Paco. Cuando termine el confinamiento, toca celebrar el cumpleaños y no le faltan ganas: "Somos más una tribu que una familia. Nos hemos llevado siempre muy bien. Posiblemente, porque no había dinero de herencias de por medio". Mientras Paco se ha convertido en la buena noticia de las últimas horas, sus cuñados están programando una comilona para cerebrarlo. Cuando todo acabe, claro.