"Cuando hagamos estudios, se confirmará que el 20% de la población ha pasado la enfermedad"

El catedrático de Medicina de la UAM y jefe clínico de Medicina Interna en la Paz, José María Peña Sánchez de Rivera, ha pasado por el programa 'Hora 25' para analizar el avance tanto a nivel nacional como a nivel mundial de la pandemia del coronavirus. "Aproximadamente tenemos siete millones de infectados en España", ha asegurado José María Peña Sánchez de Rivera a preguntas de Pepa Bueno, que incluso ha apuntado que entre un 15% y un 20% de toda la población mundial habrá pasado la epidemia.

Además, este catedrático ha desmentido dos de los bulos que más se han compartido por redes sociales desde el inicio de la pandemia. El primero, relacionado con las mascarillas. "Salir a la calle con mascarilla solo es razonable si uno piensa que le van a escupir en la cara", ha apuntado. También ha negado que una persona pueda eliminar el coronavirus de su organismo y volver a contagiarse. "Lo que pasa es que hay gente que tarda en eliminar el virus. Una persona profundamente inmunodeprimida igual no encuentra la respuesta adecuada para vencer al virus. Pero es una situación extrema. No hay reinfección", ha sentenciado.

"La enfermedad tiene dos fases, entre los días 8 y 12 es la fase más crítica. Si se supera esa fase, es una buena noticia. El problema es que en algunos pacientes, se da una hiperrespuesta inmunológica, el sistema inmunológico que normalmente nos defiende responde tan fuerte a la infección que mata al virus y también a nosotros"

"No digan tonterías (sobre la reinfección). Lo que pasa es que hay gente que tarda en eliminar el virus. Una persona profundamente inmunodeprimida igual no encuentra la respuesta adecuada para vencer al virus. Pero es una situación extrema. Tenemos un sistema inmunológico con anticuerpos que lo eliminan. No hay reinfección"

"Salir a la calle con mascarilla solo es razonable si uno piensa que le van a escupir en la cara, pero tendría que taparse también los ojos, porque el virus puede entrar por vía conjuntiva. Si no, no tiene ningún sentido. No sirve de nada ponerse mascarillas y olvidarnos de lo fundamental, que es lavarse las manos"