"Esta carta es para ti", las voces de los familiares

Alba Herrero es enfermera de 23 años en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, uno de los hospitales más devastados por covid19 de la comunidad de Madrid.

El personal médico recibía muchos mensajes de cariño, de ánimo de familiares para que se los hicieran llegar a los pacientes y de ahí salió la iniciativa: Cartas a familiares.

Alba en sus grupos de whatsapp de compañeros de universidad y familia y en su Instagram lanzo esta iniciativa:

Escribo esto para decirte que aquí dentro hay muchas personas que necesitan un empujoncito para seguir adelante y que seguramente tú seas la solución.

… A todas aquellas personas que tengan familiares o amigos en el Hospital Príncipe de Asturias y quieran hacerle llegar una carta.

Es importante que en el asunto pongas el nombre completo de tu familiar o amigo y si sabes el número de habitación. Tendré unos mensajeros especiales que harán llegar las cartas y darán muchos mimos.

El correo es estacartaesparatihupa@gmail.com ,

Este es un fragmento de una carta anónima recibida hace unas horas:

“Tú no me conoces, pero aquí fuera muchos queremos conocerte. A ti y a todos los que estos días lo estáis pasando mal en una habitación del hospital, solos, sin compañía, sin ruido. Queremos conoceros para deciros que estamos con vosotros, que la soledad pasará y que el sol volverá a salir. Que no estáis solos, que estáis en el pensamiento de muchos de los que llevamos días sin salir de casa. (…)

Te cuento también que estoy viendo una sociedad que nunca había visto antes en mis 28 años. Vecinos que tocan el piano en la terraza para alegrarnos las mañanas y darnos esperanza; carteles en las puertas de las comunidades ofreciendo ayuda a los más mayores para ir a la compra; artistas ofreciendo conciertos gratis en Instagram o youtube;(…) ; gente que presta su segunda casa a enfermeros para que éstos puedan proteger así a su familia. En definitiva, estoy conociendo una sociedad de la que estoy muy orgullosa. Tú también lo estarías. Pero, ¿sabes una cosa? Aún estaré más orgullosa de ti cuando te recuperes, salgas de esa habitación y te reencuentres de nuevo con la vida. ¡Aquí fuera te esperamos!"