La divertida reacción de Andreu Buenafuente al ver que se ha vuelto a equivocar por enésima vez

Un programa tan exitoso como el 'Nadie Sabe Nada' suele dejar momentos memorables y dignos de ser recordados cada semana, y la entrega que pudimos disfrutar el pasado sábado, no fue una excepción.

En el programa del sábado, Andreu Buenafuente volvió a hacer gala de esa mente a veces tan despistada que a veces tiene una falta de comprensión evidente de la que hace gala su comicidad.

El popular presentador de televisión, leyó una pregunta que llevaba desde México, planteada por un matemática y que rezaba así: "Hola, en el programa 7x03 probaron que había cuatro 'Garcías' en el público. Yo con certeza digo que no importa cuándo lean esto habrá por lo menos dos personas que cumplen años el mismo día".

Andreu, seguro de que el oyente se 'había tirado un triple', exclamó que Leobardo, que así se llemaba el espectador mexicano, iba "de guay y se va a pegar un tortazo... ¿cuántas personas cumplen años hoy aquí?"

En ese momento, el público estalló de risa y Berto Romero corrigió a Andreu: "No, no, perdona... lo que él propone no es eso. El mismo día pero no hoy". En un primer momento, Buenafuente quiso defender a capa y espada lo suyo pero enseguida se dio cuenta del error que había cometido, reaccionando de una manera muy divertida.

"Esta temporada estamos trabajando un nuevo gag que es cuando Andreu no pilla algo y la gente lo celebra con fruición", señalaba entre risas un Berto Romero que sigue fascinando programa a programa con las conexiones mentales de su compañero en las ondas.