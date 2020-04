Vizcaíno, presidente del Cádiz: "Lo justo es acabar la temporada, cualquier otra solución sería injusta"

Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz CF -líder de Segunda División-, pasó por El Larguero para explicar cómo podría acabar la temporada de fútbol tras el parón por la crisis del coronavirus.

"Esta está siendo la guerra de nuestra generación", comenzó a explicar. Sobre si vería justo no acabar la temporada y que, consecuentemente, el Cádiz subiese directamente a Primera, el presidente dijo que "en este momento no le ocupa esta posibilidad".

"Yo creo que lo justo es que se acabe la temporada. Y creo que se está trabajando bien para conseguirlo. Ahora mismo es frívolo pensar en el fútbol, pero cuando se pueda pensar en ello, se trabajará. Siempre mirando por la salud de las personas", explicó.

"Cualquier otra solución que fuese no terminarla sería injusto. Cuando las posiblidades sanitarias lo permitan, todavía no se puede cerrar fecha. Peor lo tienen los conductores de autobús y ellos no se quejan", añadió.

Sobre la posibilidad de moldear el calendario y terminar la competición en agosto en ciudades como Cádiz, el presidente dijo que: "Cádiz lo compensa con humedad, pero sabemos como es el sur".

"A ciertas horas se puede jugar, la solución sería especial. Tenemos que dejarnos de personalismo y egoísmos. Dejar de mirarnos cada uno a nosotros. Yo veo generosidad y responsabilidad", concluyó.