Karlos Arguiñano: "En esta situación hay que reírse, la risa te va poniendo el cuerpo en su sitio"

Karlos Arguiñano pasó por El Larguero para explicar cómo está llevando el confinamiento debido a la crisis del coronavirus. "En esta situación hay que reírse, la risa te va poniendo el cuerpo en su sitio", explicó.

"Lo estoy llevando bien. Vivo en el campo, tengo muchos hijos y nietos que no puedo estar con ellos, pero nos comunicamos todos los días. Yo salgo a aplaudir y no me oye nadie, pero desde aquí aplaudo a los que trabajan. Incluso a los que no nos esperábamos que fuese a ser los importantes", comenzó a explicar.

"Hay gente que quiere meter el dedo en la llaga, pero esto les ha pillado a los chinos y a los estadounidenses, que son los más potentes. Ahora hay que seguir las consignas de Sanidad", añadió.

Respecto a si tiene ganas de que se reanuden las competiciones deportivas, el cocinero vasco dijo que "está deseando que empiece el deporte". "Me lo decían mis amigos: 'están dando recetas en El Larguero'. A ver si voy a hablar yo de deporte cuando cocine. Mucha gente me pide consejos para recetas, el otro día me llamó Javi Clemente", explicó.

"En esta situación hay que reírse, la risa te va poniendo el cuerpo en su sitio", añadió Arguiñano. Cuando Mela Chércoles contaba qué había aprendido a cocinar durante el confinamiento, el cocinero no dejó pasar la oportunidad y contó uno de sus chistes. "Tocinito de cielo, así llamaban los caníbales a los paracaidistas".

Respecto a la retirada de su equipo de Moto GP, el Arguiñano & Ginés Racing Team se retiró del Mundial, el cocinero explicó que: "llevaba nueve años y lo del equipo me daba dolores de cabeza y no es negocio. Es una pasión. He cumplido y lo he dejado todo pagado.

También reveló una curiosa tradición: nombrar a sus terneros con nombres de pilotos y a los cerdos con nombres de políticos. "Mamola y Checa ya me los comí. De Checa le mandé un poco a él, le dije, "cómete a ti mismo". A los cerdos les pongo nombre de políticos pero no os voy a decir ninguno", concluyó.