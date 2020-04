Cómo está siendo el confinamiento en la España vacía

"La voz de los pequeños territorios con escasa población es invisible, y cuando un problema se vuelve invisible es muy difícil reconocerlo y resolverlo". Lo afirmaba este miércoles en Hora 14 el alcalde de Soria, Carlos Martínez, al hablar de las dificultades que atraviesa la España interior en este confinamiento.

El estado de alarma, la parálisis nacional en la que nos encontramos, nos afecta a todos, pero no a todos de la misma manera. Porque no es lo mismo estar confinado en un piso en una gran ciudad, donde -a pesar de todas las restricciones y limitaciones- puedes comprar en caso de emergencia productos online y donde las conexiones a internet siguen conectándote con el mundo, que estar aislado en un pequeño pueblo en el que todos los establecimientos están cerrados. En un pueblo, de hecho, en el que puede que no quede casi nadie. Porque no es el mismo silencio el de la ciudad que el del pueblo que se está quedando sin habitantes.

El confinamiento en la España vaciada, en el entorno rural, es muy particular y nos brinda historias como las de Sofi, una mujer de 79 años que vive en Villarroquel, un pequeño pueblo de la provincia de León en el que viven solo 20 personas, que hasta que se decretó el estado de alarma, tenía una función concreta: era la chófer del cura.

O como la de Marisa, panadera en Cimanes del Tejar, una pequeña localidad a sólo 3 kilómetros de la de Sofi, que gracias a su reparto diario de pan se ha convertido en la única persona que los ancianos de la comarca ven en muchos días.

Estos días estamos escuchando el último grito de auxilio de algunas capitales de provincia como Soria o Segovia, que advierten del colapso que están viviendo los centros médicos en la España interior por la crisis del coronavirus. Sus alcaldes lanzan un S.O.S. porque estas ciudades están acogiendo a los pacientes de unos territorios con la población muy dispersa.

Jose tiene 31 años y es uno de los pocos agricultores jóvenes que quedan en Montejo de Arévalo, un pequeño municipio en Segovia. Para Jose el confinamiento no ha parado nada su vida porque el campo no descansa. Y es que en momentos así se pone en evidencia, una vez más, la vital importancia del sector primario.