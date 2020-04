El mundo que viene: ¿qué nos vamos a encontrar cuando salgamos de la cuarentena?

Escucha el tramo completo de 'Hora 25"

El año 2020 tiene solo tres meses y todos tenemos plena conciencia de estar viviendo otro momento histórico, que marcará el año, ya veremos si la década y ya veremos si más allá. No es una guerra, no es un atentado ni una crisis financiera. Es una pandemia que tiene confinado a un tercio de la humanidad y que, en algún momento, pasará. Sí, también esto pasará. Pero, ¿pasará sin más? ¿Abriremos las puertas de casa y el mundo que nos encontraremos fuera será exactamente el mismo? Se lo hemos preguntado a cuatro personas, expertos en distintas disciplinas. Y, con matices, coinciden: no, no será igual.

Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política

Parece evidente que el Covid va a representar un cambio objetivo en el contexto del mundo, y también subjetivo. Estamos compartiendo una misma vulnerabilidad que a veces olvidamos y que ahora es palmaria y se comparte. No entiende de espacios de protección. Ahora estamos más menos seguros en casa y se han cerrado fronteras de los estados, que han prometido ayudas y dinero. Pero eso es SOLO un paréntesis. No es sostenible vivir en nuestras casas, porque el cierre de fronteras va contra las libertades y los estados no puede ejercer keynesianismo para siempre. Esta crisis –igual que las que llevamos encadenando en 20 años- están apelando a mayor institucionalidad global. Una Europa con mayores capacidades, una mayor regulación trasnacional e instituciones globales más efectivas. El tipo de transferencias que os estados pueden mandar a esas instituciones debe ser revisado. Hay que repensar que la UE no tenga competencias en manera sanitaria.

Rafa Vilasanjuan, director del departamento de análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona

Empezamos a necesitar mecanismos globales de imposición. Pensábamos que las infecciones se habían evitado y habíamos dividido el mundo entre los que pueden evitarlo y lo que no. Después vino el sida, el SARS, el MERS y con el ébola ya se vio que la globalización hace que los virus viajen en avión. Es la globalización. Es utópico pensar que vamos a salir de esta con un gobierno global. Pero sí ha habido primeros ministros que pedían un ministerio global para la salud: una organización que toma decisiones y donde los gobiernos invierten. Ya sabemos que somos débiles, pero hay que pensar en una salida colectiva.

Cristina Monge – profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza

¿Seguridad? Es el gran tema que vamos a tener que abordar a partir de mañana. ¿Qué es tener una sociedad segura? ¿Vivir con más policía? Parece que no, porque las amenazas no se combaten con policía. Repensar concepto de seguridad implica abrir debates sobre cómo asegurar el sistema energético o cómo asegurar el suministro alimenticio de las grandes ciudades. El gran debate en estos momentos va a ser el de la seguridad y lo que tenemos que abordar es qué significa estar seguro.

Lina Gálvez – europarlamentaria socialista, catedrática de Historia e Instituciones Económicas

Llevamos años de una retórica fiscal liberal (bajar impuestos) y eso implica tener menos recursos comunes. Llevamos años con una ética muy vinculada con la razón neoliberal y lo tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la economía, la concepción y el cuidado de lo público y también ese sujeto más egoísta del sálvese quien pueda. Porque si no cambiamos esos comportamientos individuales y colectivos no podremos sostener esos cambios colectivos. Necesitamos salir mejores.

Así puede o debe ser el mundo que viene. Pero, ¿qué está pasando ya, ahora mismo en cada uno de nosotros? La pandemia ha hecho que a nosotros, individuos libres de sociedades libres , no nos dejen salir de nuestras casas. Ha recortado nuestros derechos y miramos con recelo cualquier objeto. Después de eso, ¿cuánto nos va a costar recuperar la vida que llevábamos? Cuándo abramos las puertas de casa otra vez, cuando termine el confinamiento, ¿seremos los mismos que cuando nos encerramos dentro?

Según Emilio Luque, profesor de Medio Ambiente y Sociedad en la UNED, "lo peor no es tanto lo que pueda pasar estas semanas, el problema es que nos queda un largo entrenamiento". No está claro "si vamos a poder encontrarnos en la tranquilidad anterior a esto, que no sabíamos que teníamos".

Para Luque, "este virus va a ser un educador total". No solo porque tengamos miedo a otro, sino porque "nos vemos a nosotros mismos como responsables de lo que les pase a otros. Se va a consolidar la expectativa de autoprotección y pasaremos un rato largo mostrando a los demás que los cuidamos". Según el experto, el Covid-19 "nos ha enseñado solidaridad intergeneracional", porque "les pedimos a los jóvenes que sean solidarios y cuando esto acabe, los que somos más mayores tendremos que devolver esa solidaridad, por ejemplo respecto a cuestiones como el cambio climático".