Investigación de urgencia: 150 grupos trabajan en España contra la pandemia

No podemos vivir encerrados para siempre, ni parar la economía sine díe. El confinamiento frena los contagios, pero hay que abrir otros frentes para buscar una solución. Margarita del Val es viróloga, inmunóloga e investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Ella es la encargada de coordinar el esfuerzo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas contra el coronavirus. Esta investigadora advierte de que levantar el confinamiento aumenta las posibilidades de que haya contagios y podemos estar ante "el cuento del nunca acabar". De ahí, la importancia de esta investigación de urgencia.

En España, actualmente, 150 grupos de investigación están centrados en frenar la pandemia. El enfoque es amplio porque acabar con una pandemia no es fácil, ni rápido. "La investigación no es rápida. Si lo fuera, no sería investigación", recuerda Margarita del Val.

En estos momentos, hay investigadores trabajando en antivirales - moléculas que impiden que el virus se multiplique -, mientras otros trabajan en la ansiada vacuna. Pero hay que mirar más allá. También hay ingenieros que estudian la movilidad. Esta línea de investigación genera muchas dudas porque hay quien sostiene que es una invasión de la privacidad, pero Margarita del Val lo tiene claro: "Hoy son más importantes las vidas humanas que la privacidad".

En el caso de que España encontrara una vacuna, las fábricas de vacunas "no se hacen de la noche a la mañana", advierte del Val. Por eso, insiste en que "sería importante que aquí empezase a haber empresas farmacéuticas que se dedicasen a este tipo de producción".