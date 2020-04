¿Cómo afecta a los niños el confinamiento?

El Ministerio del Interior italiano acaba de permitir que los menores puedan salir a la calle durante este periodo de confinamiento por la crisis del Covid-19. Eso sí, con unas condiciones bastante estrictas, ya que podrán salir al aire libre acompañados por un solo progenitor y tendrá que ser cerca de su domicilio.

Esta medida se ha tomado después de varias peticiones solicitando permiso para que los más pequeños pudiesen realizar alguna actividad al aire libre, alegando que esto era necesario para permitir el desarrollo de los menores. En nuestro país también hay algunas voces que piden que se estudie esta medida, entre ellos la de Javier Lambán, presidente de Aragón.

En La Ventana hemos hablado con Alberto Soler, psicólogo y autor del libro ‘Hijos y padres felices’, para intentar comprender cómo puede afectar este aislamiento a los más pequeños de la casa. Además, es padre de tres niños, de los que dice que les preocupa el tema y que eso es “buena señal”.

"Los niños lo llevan mejor que los adultos"

Nos explica que hay muchísimas variables que pueden hacer que el confinamiento sea más o menos llevadero para los más pequeños: “No es lo mismo vivir solo con tu madre que con hermanos al igual que no es lo mismo vivir en un piso pequeño a una casa con jardín”. A pesar de todo reconoce que “los niños lo están llevando bastante bien”. Recalca que es algo que no habíamos vivido nunca y que su adaptación está siendo, en muchos casos, “mejor que la de los adultos”.

Algunos de estos niños han llamado al programa para contar su experiencia y muchos han destacado un componente de estrés que también se hace patente en los padres. Y es que, en el caso de los progenitores, argumenta el psicólogo, se puede producir un aumento de este estrés por tener “por un lado al jefe pidiendo que rinda como si estuviera en la oficina y desde el colegio pidiendo que se enseñe a los niños y que hagan fichas”.

Sobre la manera en la que hemos de contar la situación a los niños, advierte que “esconder las emociones nunca es buena idea”, apostando por decirles siempre la verdad: “Somos muy malos actores y al final se nos nota”. Y es que los padres deben transmitir estas emociones con

“Lo único que les estamos pidiendo es que estén unos días en casa viendo ‘La patrulla canina’”. Dice estar muy sorprendido positivamente con la respuesta de los pequeños, y es que “les hemos quitado una de las múltiples necesidades básicas que tienen, pero potenciamos otras muchas”. Esto es así al tener la oportunidad de estar más tiempo con ellos y eliminar las prisas y el estrés del día a día: “Quitamos eso y de repente todo fluye”.

Por tanto, el psicólogo concluye que esta experiencia puede servir de forma positiva a muchos niños, eso sí,“siempre que podamos controlar la presión de la escuela y las empresas”.