Carlos Boyero: "La carcajada te aporta vida en medio de la desolación"

Otra semana más volvemos a hablar con Carlos Boyero desde su casa, una casa que ya casi se ha convertido en una cárcel para él. Nos recuerda que vive en un ático desde el que ve todos los tejados de Madrid. Un ático con una terraza a la que “antes no le hacía ni puñetero caso” y, en cambio ahora: “la beso, me arrullo, me la recorro varias veces a la hora”, nos dice. Desde ahí ve sobre todo las luces de Madrid, “con algunos atardeceres increíbles”.

Tanto se ha enamorado de su terraza que ayer mientras llovía en Madrid salió a la terraza porque “necesitaba el agua en la cara, algo casi erótico”. Y es que este encierro está haciendo que Boyero se reconcilie incluso con la tecnología. Nos ha dicho que se ha enterado de que hay muchos que quedan para tomar cañas o aperitivos por videollamada y le ha parecido fantástico: “Soy capaz de aprender para tomarme copas en la distancia con la gente que quiero”.

Otra de las cosas a las que nuestro crítico le ha dado importancia en estos días es a la risa. “La carcajada es algo tan terapéutico, te aporta tanta vida en medio de la desolación”, nos ha dicho. Además, ha agradecido tener la fortuna de haber elegido un trabajo divertido.

Y precisamente en estas semanas en las que estamos encerrados en casa, lo que más nos puede apetecer y más nos hace falta es reírnos. La comedia se convierte en una vía de escape. Y es que decía Billy Wilder: “Cuando reflexiono sobre todas mis películas, me llama la atención que en las épocas en que estuve deprimido hice comedias. Y cuando me sentía feliz, rodé temas más bien trágicos”.

Por eso hemos pedimos a los oyentes que nos recomienden películas que les hagan reír. Nos han hablado de títulos como ‘La Pantera Rosa’, ‘La cena de los idiotas’, ‘La vida Brian’ y de varios títulos de Billy Wilder, el director predilecto de nuestro crítico.