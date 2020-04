"Si los médicos vieran en una película lo que ellos están viviendo llorarían"

El Gregorio Marañón de Madrid ha pasado de tener tres psicólogos y tres psiquiatras a veinticinco. "Atendemos a cualquier persona que está en el frente de batalla, que se ha convertido el hospital. Aquí trabajan jefes de servicio, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y todos sufren el estrés que genera esta situación", explica Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón. El profesional que trabaja cada día en un hospital está disociado: sus actos van por un lado y sus sentimientos por otro, pero esa disociación pasa factura: "Si cualquiera de lo que están allí estuvieran viendo lo que ocurre en un cine estarían llorando", recuerda Arango.

Los profesionales sanitarios no habían vivido nada igual antes y eso da lugar a una fuerte ansiedad. Tienen miedo a contagiar a los familiares y viven en la tensión entre el miedo y la culpa por no estar, si empezaran a tener síntomas de coronavirus. Los hospitales madrileños tienen muy reciente el recuerdo de los atentados del 11-M, pero no es lo mismo: "Esto no es como el 11-M donde uno trabaja 48, 72 horas o cinco días. Esto es un trauma agudo, porque hay una carga enorme de trabajo que aumenta cada día", aclara Arango.

Para ayudar a los profesionales del Gregorio Marañón, los psiquiatras y psicólogos intentan descargarles de la presión, recordándoles la alternativa: "¿Qué hubiese pasado si no tuviésemos los profesionales que tenemos? Tenemos que hacerles ver que han sacado de la UCI a un chico de 20 años, que han dado de alta a un paciente de 85 años. Tenemos que conseguir que aplaudan, que rellenen las paredes con mensajes de ánimo. Ese refuerzo positivo es muy importante", subraya Arango.

La despedida

Sin embargo, el equipo de psicólogos y psiquiatras del Marañón tienen otro frente abierto: el de los familiares de los pacientes. "Con el coronavirus, los familiares no pueden ver cómo se apaga su familiar. Lo ven los médicos o las enfermeras que se exponen a la infección, pero no podemos hacer que los familiares se expongan también", lamenta Arango. Para intentar que la situación sea algo más llevadera, el hospital ha repartido 90 tablets para que familiares y pacientes puedan estar en contacto. Aun así, solo un familiar puede ver a un paciente que va a morir. A metro y medio, sin abrazos, sin caricias. Son 15 minutos en los que el familiar, en nombre de parientes y amigos, se despide. En soledad.