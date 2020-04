Esto no es una guerra

Estoy un poco enfadado con esa cosa tan de moda estos días de comparar lo que está pasando con una guerra. Estamos en guerra, nos dicen. Y no. No estamos en guerra. Lo que todos entendemos por guerra, son personas que matan a personas. Y eso es lo peor del mundo, lo más bajo.

Salen militares en televisión diciendo: "Somos todos soldados en esta guerra" y yo os digo, queridos oyentes, que no, que no sois soldados ni esto es una guerra. No utilicemos esa horrible palabra en vano. Esto es una pandemia, leches, y ya es suficientemente duro que sea una pandemia como para que encima usemos otras palabras horribles para definirla.

En una guerra la gente no está en sus casas viendo Netflix mientras come palomitas. En una guerra la gente no se preocupa por si está engordando mientras está en casa. Ya está bien de usar la palabra guerra. Esto es una pandemia. Y ya es suficientemente duro lo que está pasando. No añadamos más mierda, por favor.