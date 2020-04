Los hospitales confirman la bajada de afluencia a urgencias: "Probablemente sean las medidas de confinamiento"

Lo dice el Gobierno y lo dice ya también la Organización Mundial de la Salud: los datos indican que al menos empieza a estabilizarse la epidemia aquí en España. Eso se nota, por ejemplo, en que han bajado las llegadas a urgencias, aunque lo peor está en las Unidades de Cuidados Intensivos, en las UCI.

En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con dos profesionales de dos de los mayores hospitales de España. Antonio Román, director Asistencial del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, explicaba que "es un poco atrevido" pensar que esto es un cambio en la evolución de la epidemia.

Román indicaba que en su hospital esperan poder multiplicar por seis su capacidad de UCI y pedía al resto de hospitales que usasen "la imaginación" para poder disponer tanto de camas UCI como para suplir la falta de algunos materiales.

Por otro lado, Juan Andueza, jefe de Urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, señalaba que sí que han notado lo que en esta semana se está materializando: "una disminución de afluencia signifitcativa".

"Se ha hecho un enorme esfuerzo de poner los recursos UCI y de duplicar las camas habituales", añadía Andueza, quien comentaba que si ven las medidas de confinamiento funcionan, "la moral sube entre los profesionales"

Además, Antonio Román desmentía las informaciones que se publicaban en las últimas horas sobre la no recomendación de ingresar en la UCI a los mayores de 80 años. "Aquí lo primero que se le pregunta a un profesional es si el tratamiento va a beneficiar al paciente o no. La gente que no tiene fuerzas para soportar una Unidad de Cuidados Intensivos, no debe ingresar ahí, porque es inhumano", explicaba el director Asistencial del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Además, señalaba que "la confusión mediática ha sido poner números" e incidía en que la edad no era un factor determinante, sino los beneficios para el paciente.

En cuanto a la labor de los profesionales sanitarios, Román indicaba que "hay gente trabajando 18 y 20 horas al día" y señalaba que los datos de contagio entre esos profesionales en su centro están por debajo de la media de infección entre el total de sanitarios en el resto del país: un 5% frente a un 15%. Por estos datos, Antonio Román pedía que no se alarmase y recordaba que también son los "más testeados" y por ello salen más positivos.

Por último, el director Asistencial del Vall d'Hebron coincidía con Juan Andueza, aunque con reparo, en que se puede estar en una fase de estabilización. "Probablemente sean las medidas de confinamiento, se diga lo que se diga", añadía.