Iñaki Gabilondo: "En un incendio, hasta el vecino con el que no te hablas debe ayudar"

Iñaki Gabilondo ha sido el invitado en el programa número 31 de Buenismo Bien. Quique Peinado y Manuel Burque le han entrevistado para conocer el punto de vista del periodista de la difícil situación en la que se encuentra gran parte de la población mundial y, particularmente, España. "Si no es una guerra, se le parece mucho", ha confesado.

Gabilondo está presentando actualmente el formato "Volver para ser otros" de Movistar, una serie de cuatro reportajes en el que se entrevista a expertos para intentar predecir cómo será la vida después del coronavirus. "Mucha gente se pregunta qué es lo que está pasando, pero la clave es saber qué pasará después, cuando esto acabe", ha reflexionado el periodista. Reconoce que es pronto para sacar conclusiones de estas charlas, pero admite que es innegable la necesidad de un Estado social, con una sanidad fuerte y que apueste por los servicios públicos y la investigación: "Esta cuestión va más allá de la ideología, de la izquierda o la derecha, es algo puramente preideológico".

"Con esta crisis debemos darnos cuenta de que todos nosotros somos de la misma especie. Decimos que el virus no entiende de fronteras, pero seguimos interpretando los datos en clave regional o nacional. ¿Por qué no colaboramos todos juntos para encontrar la vacuna?", añade el periodista, molesto con las disputas nacionalistas por ver quién consigue tener la hegemonía mundial. Gabilondo cree que es necesario un restablecimiento de las relaciones internacionales, porque es evidente, dice, que no están funcionando.

El periodista ha querido hablar también sobre el papel que está jugando la oposición en esta crisis y ha lamentado que, en una situación de tal gravedad, la política no sea capaz de olvidar las estrategias partidistas para atacarse los unos a los otros. "El Gobierno está haciendo lo que puede: metiendo la pata, acertando... Está debutando, como todos los demás gobiernos del mundo. Cuando esto se termine, se podrá hacer balance, pero ahora hay que arrimar el hombro", explica contundente. Gabilondo asegura que una respuesta común de todos los líderes políticos es lo que más puede ayudar a la ciudadanía, refiriéndose a los Pactos de la Moncloa: "La casa está en llamas y hasta el vecino con el que no te hablas va a por agua".

"Los pesimistas tienen mucho prestigio, pero también se equivocan", ha añadido Gabilondo a la pregunta de cómo ve él el futuro y ha recordado la gran capacidad del ser humano de salir adelante frente a todas las situaciones por difíciles que parezcan. "Del crack del 29 salió Hitler, sí, pero también Roosevelt. De esta crisis saldrán cosas desilusionantes y reproblables, pero surgirán comportamientos muy positivos, como el descubrimiento de lo comunitario". Sin ser optimista, el periodista está seguro de que con una respuesta común todo pasará más fácilmente.

