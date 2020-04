¿Qué hace Belén Cuesta en 'La casa de papel'? Nos lo cuenta (sin spoilers)

Es una de las actrices de moda. Ha completado un año espectacular con el Goya a mejor intérprete por su papel en 'La trinchera infinita', el drama en el que interpreta a la mujer de un topo del franquismo. También se ha embarcado en películas de género, como 'Ventajas de viajar en tren', no ha dejado la comedia -'Mira lo que has hecho', 'Paquita Salas' y dos cintas con Dani de la Orden-, y ahora el cuerpo le pide jarana. Belén Cuesta se suma a la cuarta parte de 'La casa de papel' y nos cuenta de qué lado está en este atraco al Banco de España.

¿Cuál es tu personajes dentro de ‘La casa de papel’ y qué importancia tiene en la trama?

Mi personaje se llama Julia, pero de nombre artístico es Manila. Pertenece a la banda pero está como miembro durmiente, como cámara de seguridad entre los rehenes y es un poco ese as en la manga que tiene El Profesor por si la cosa se pone peor. Digamos que es un chaleco salvavidas, o no, -risas- porque no lo sabemos todavía.

¿Cómo lo has mantenido en secreto durante este tiempo?

Se me ha dado bien, la verdad. También me he reído mucho porque llegan teorías disparatadas. Mucha gente pensando cosas que nos van a ser, apostando cosas, me juego a lo que sea que eres no sé quien. Sé me ha dado bien guardar el secreto, he tenido a muchos amigos cercanos bastante rabiosos, haciéndome chantaje, pero no he accedido.

¿Cómo fue el momento en que te lo proponen y el proceso? ¿Por qué querías estar en ‘La casa de papel’?

Me llamaron los creadores, entre ellos, Álex Pina, ya nos conocíamos. Habíamos trabajado en ‘Vis a vis’, aunque poco, y me ofrecieron estar. Me contaron el personaje, cómo tenían pensada esta tercera y cuarta temporada, me apetecía mucho hacer algo de acción, estar ahí, entrar en ‘La casa de papel’ también es un reto, con mucha ilusión. Me encantó la historia y coincidir otra vez con compañeros de dirección, actores…

El personaje tiene una trama personal interesante, un pasado, un vínculo con otros protagonistas, ¿cómo definirías esta parte, porque es una temporada que se para mucho al desarrollo emocional de los personajes?

Sí, eso es algo que hace muy bien ‘La casa de papel’ y yo creo que es una de las claves de su éxito. Con toda la parte frenética, también cuidan mucho el plano emocional, el humor también, eso hace que llegue a muchos sitios. Mi personajes es una persona del pasado de Denver que vuelve ahora y que jugara en ese plano emociona, en esta cosa de amistad, de colegueo socarrón. Siendo mi personaje, Julia, una mujer fuerte que ha luchado por ser quien es, yo creo que también se investigará por ese plano emocional de ella. Es una suerte hacer algo más que acción en este caso.

¿Estás preparada para el aluvión de seguidores? No sé si te han advertido tus compañeros y cómo gestionas el mundo redes sociales y tu vida

Pues cada vez lo gestionó mejor, he de decir que, por ejemplo, me he quitado Twitter del teléfono hace una semana. No sé cómo lo gestionaré porque no ha pasado todavía, me imagino que bien, intento mantener bastante distancia. En esta época de cuarentena, me apetece más estar conmigo que más expuesta, a lo mejor porque en época de trabajar estar más constantemente en redes. Creo que mis compañeros habrán pasado por todo, pero lo llevan bastante bien. Tampoco sabemos qué pasará, ya se verá como se gestiona.

El último año ha sido un poco loco. ‘La trinchera infinita’, ‘Ventajas de viajar en tren’, ‘Paquita Salas’, ‘Mira lo que has hecho’, las comedias de Dani de la Orden, y ahora esto, ¿cómo se compagina esto para no perder la ‘estabilidad’?

(Risas) Al final es una suerte poder hacer eso, poder pasar por todos esos papeles. Yo es lo que quiero que sea mi carrera. Yo siempre he dicho que mis referentes son, por ejemplo, la carrera de Javi Cámara, que ha hecho de todo, comedia, de repente ‘El joven papa’ o ‘Narcos’. En lugar de hacerte perder la cabeza, te da marcha, qué bien poder pasar de una cosa a otra, de un género a otro. Es una suerte.

¿Dónde has colocado el Goya? Hay gente que lo está utilizando para hacer deporte en casa, es una idea…

Lo tengo colocado ahí en una mesita de mi casa -risas- No lo había pensado así, pero fijo que se me cae, no me fío yo de eso.

¿Cómo estás llevando la cuarentena? ¿Eres de las que ve pelis, series, lee o de las que también está aprovechando para parar, que siempre estamos a tope?

Pasa justo eso, nosotros cuando estamos trabajando pasamos tanto tiempo fuera de casa, pues ahora, yo que soy casera, se agradece. En esta segunda semana de confinamiento es cuando estoy empezando a ver más pelis o series o a leer. La primera semana me ha pillado un poco asimilando lo que estaba pasando, la película que estamos un poco viviendo, hablando con mi gente, con mis amigos, mucha videollamada… Es normal, es tan raro y alucinante todo. En esta segunda semana, cuando estamos más conscientes y reposados, estoy empezando a consumir pelis. Y luego intentando hacer ejercicio, comer bien, lo que todos. De ánimo, depende del día. Hay días que bien, y luego me pongo el telediario, y se me destroza, en fin, como a todos.

¿Te ha afectado la paralización a algo de trabajo? ¿Habías terminado ya de rodar en Barcelona con Cesc Gay?

Justo terminé con Cesc Gay unas semanas antes. Estábamos en los últimos días de rodaje y estaban apareciendo algunos casos, pero aislados. Yo, de hecho, estaba en India de vacaciones y me tuve que venir corriendo.