Del Bosque y Camacho recuerdan a Goyo Benito: "Era muy querido por el madridismo"

Goyo Benito, ex jugador blanco, ha fallecido a los 73 años en la residencia donde se encontraba ingresado. Vicente del Bosque y José Camacho han pasado por El Larguero para recordar su figura. Ambos han querido destacar la buena relación que les unió tanto dentro como fuera del terreno de juego.

“Convivimos los tres muchísimos años juntos, teníamos una buena relación dentro del terreno de juego y fuera. Sabíamos que llevaba tiempo fastidiadillo, pero siempre que se produce la muerte de alguien es una sorpresa y una pena. Ha sido muy querido por el madridismo, por su esfuerzo y su forma de jugar", comentaba Del Bosque.

Una noticia que ambos aseguran que les ha cogido por sorpresa, ya que Camacho decía que: “La última vez que lo vi, lo vi muy bien… me decía que estaba muy fuerte. Dentro de su mundo y su aventura estaba fenomenal… no me esperaba esto”.

A pesar de que no se ha confirmado, todo apunta a que el detonante a sus patologías previas ha sido el coronavirus. "Esto, de alguna manera, llama la atención de lo débiles que somos ante un simple virus" reltaba Camacho. "Es una cosa global y nadie está preparado para hacer frente a este virus", ha añadido Del Bosque.

Respecto a la incertidumbre que envuelve al fútbol en estos momentos, los dos apuestan porque se reanude la competición. Camacho: "Si se puede acabar La Liga, mejor. Lo normal sería que los primeros partidos se juegasen a puerta cerrada". Del Bosque: "Más que una predicción, un deseo, me encantaría que se volviera a jugar y pasara todo esto".