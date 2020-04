Pepe Reina: "A mí no me apetece volver a jugar"

Varios futbolistas han engrosado las listas de contagiados por coronavirus en el mundo. Muchos en Italia, España y Alemania. Pero en Inglaterra, un campeón del mundo con la selección española, también ha sufrido los efectos de la enfermedad COVID-19: Pepe Reina. El portero, que actualmente defiende los colores del Aston Villa, ha afirmado que los médicos no le hicieron el test pero que “los síntomas eran muy claros”. Dolor de cabeza, fiebre y dificultad para respirar. “Estuve una semana aislado. Perdí el apetito”, comentó Reina. Ahora se encuentra mucho mejor.

Sobre la posibilidad de volver a jugar, con La Liga y el resto de competiciones nacionales planteando escenarios para una vuelta a la actividad, Pepe Reina ha insistido en que “el fútbol no debe ser una prioridad”. Y ha dejado una frase para la reflexión. “A mí no me apetece volver a jugar”.

“Entonces la temporada que viene ¿qué haces? ¿Te da tiempo de acabar la temporada con la Eurocopa ya aplazada? Estas hipótesis… Lo que tiene que primar es la seguridad”, apuntó el futbolista.

Pepe Reina y su esposa Yolanda donaron 3000 mascarillas a Córdoba, la ciudad natal del portero español. “Estamos haciendo todo lo posible por conseguir más y seguir distribuyendo”, agregó Reina.