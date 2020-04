Dos españoles residentes en Singapur logran enviar 50.000 mascarillas a España

Mercedes Martín y Álvaro Quesada viven a miles de kilómetros de nuestro país, en Singapur. Y desde allí han querido aportar su granito de arena en la lucha contra el coronavirus. Pusieron en marcha una iniciativa solidaria para recaudar fondos y con lo que la gente ha donado han logrado comprar en China 50.000 mascarillas que llegarán a España en los próximos días. Mercedes nos ha contado en Hora 25 que logró comprarlo a un proveedor chino pero que las condiciones del mercado ahora mismo son muy agresivas: “El presupuesto que nos dan para el material que pedimos tiene solo un día de validez. Si no lo compramos ese mismo día, cambian el precio. Y nos han hecho pagar todo de antemano. Si no damos el dinero antes, las mascarillas no salen de la fábrica”.

En Singapur saltaron las alarmas por el coronavirus cuando el brote se inició en China, pero hasta ahora las autoridades habían logrado controlar los contagios. “En las últimas semanas hemos hecho una vida relativamente normal, pero hoy el primer ministro ha anunciado que a partir de la semana que viene cierran los colegios porque han llegado casos de Occidente que han propagado el virus”, ha dicho Mercedes. La española ha explicado que allí la gente se ha tomado muy en serio las medidas de restricción y que todo el mundo que ha estado en contacto con gente contagiada se ha puesto en cuarentena.

Tras el éxito de su primera campaña para recaudar fondos, acaban de poner en marcha una segunda iniciativa para conseguir donaciones con las que comprar otras 50.000 mascarillas para los sanitarios que trabajan en su tierra, Castilla La Mancha. Todo aquel que quiera colaborar, puede hacerlo en las siguientes direcciones:

ayudacastillalamancha@gmail.com

https://www.gofundme.com/f/Ayudemos-a-Castilla-La-Mancha