Yolanda Díaz: "Los ministerios trabajan para tener la renta mínima en el menor tiempo posible"

A punto de cumplir la tercera semana de estado de alarma y su correspondiente confinamiento, se han conocido los peores datos de desempleo de la historia con más de 850.000 empleos destruidos en tan solo un mes. En Hoy por Hoy ha estado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondiendo no sólo a las preguntas de Àngels Barceló, sino también a las de los oyentes del programa con dudas sobre las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno.

El Gobierno marca la renta mínima como prioridad

"La renta mínima, estamos trabajando. Ahora la necesitamos más que nunca pero ahora la necesitamos mucho más, aunque intentamos incorporar sectores vulnerables algunos se quedan fuera".

"Me consta que están los dispositivos de los ministerios trabajando con intensidad. Es hacer una reordenación de múltiples prestaciones. No es tan sencillo. Pero con el ministro de Escrivá a la cabeza va a salir".

"Los ministerios trabajan para tener la renta mínima en el menor tiempo posible. Y podremos racionalizar más los recursos".

Estado de alarma y su eventual ampliación



¿Se va a ampliar el estado de alarma? "Lo importante es acabar la pandemia y esa decisión la toma el presidente del Gobierno"

"Vamos a proteger a la ciudadanía. Va a ser por sectores. Habrá unos que tengan muchas dificultades. Habrá sectores que se recuperen con normalidad".

¿Habrá una oledad de despidos tras la crisis? "Creo que no. Tienen que tener durante seis meses un compromiso con el empleo por el ERTE a causa del coronavirus. La fuerza mayor exime del plago de cotizaciones empresariales y aborda la prestació pública por desempleo".



"El mensaje es que no se puede despedir. Las normas son excepcionales y cuando salgamos del estado de alarma continúa el estado antecedente. Tomaremos las medidas que sean necesarias. ¿Dónde está el problema? En los contratos temporales y la parcialidad".

"El Gobierno tomará las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos y reactivar la economía. Vamos a ayudar a todas las empresas desde la convicción de que estamos trabajando bajo paradigmas desconocidos. Me gustaría dar certezas pero no las puedo dar".

Consenso con las comunidades

"Hemos tenido reuniones con la conferencia sectorial de empleo con las comunidades autónomas".

Sobre el cierre de las actividades no esenciales: "Desde el sábado y hasta el domingo se estuvo trabajando con patronal y sindicatos".

"Escuchamos mucho a Pablo Casado y a todos los dirigentes de la oposición que nos pedían estas medidas. El sábado se reúne Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos.".

"Me consta que los presidentes autonómicos pedían estas medidas. Lo que no acierto a entender qué es lo que ha cambiado. El objetivo es preservar la salud. Confío que nuestro país está a la altura. ¿Cómo se va a votar en contra de paralizar los desahucios durante seis meses, las ayudas al alquiler, etc. Hemos de mejorar el diálogo con todas las fuerzas políticas".

"Es curioso porque se han intercambiado los papales. Cataluña apoya estas medidas y el PNV se desmarca. Es legítimo. A todos nos gustaría no estar viviendo esta pandemia. Pero, los datos lo confirman, necesitamos restringir la actividad".

¿Se tienen que incorporar con normalidad los trabajadores afectados por el ERTE justo tras el estado de alarma? "Habrá empresas puntuales que tendrán que renegociar. Como habrá una vuelta a la normalidad pautada".

"Una cadena de automoción puede presentar un ERTE y dice preveo que la duración será 15 días o dos meses y tras acabar observan que necesitan más o menos. Es un mecanismo flexible. Tranquilidad y certeza a los trabajadores. Máxima tranquilidad y sentido común".

Preguntas y respuestas de los oyentes

Cambio de trabajo tras dos años por un proyecto mejor, al principio me dijeron que me iban a meter en el ERTE pero luego me han dicho que no supero el periodo de prueba, no tengo derecho a paro ni ninguna ayuda. ¿Tiene algo pensado para este desamparo?

"Tendríamos que saber si la empresa ha formalizado el ERTE. Esta trabajadora en período de prueba debe formar parte del ERTE. En cuando salga de la entrevista me iré al director del SEPE para que el período de prueba sea contemplado para que el trabajador forme parte del ERTE. En este caso hay un factor de discriminación. La fuerza mayor es la crisis sanitaria.

Soy empleada de hogar trabajo por horas en distintas casas. No me dieron de baja en la Seguridad Social pero me comunicaron que mientras durara el confinamiento que no fuera a trabajar por lo tanto no percibo salario alguno. ¿Tengo derecho a algún tipo de prestación?

"Claro que tiene derecho y lo hemos aprobado. Tiene que pedirle a su empleador que le reconozca que no puede prestar los servcios y con ello tramita el subsidio excepcional para empleadas de hogar".

A mi marido le echaron el día 23 de forma normal, sin ERTE, es trabajador de la construcción. Le han despedido ¿Hay alguna forma de garantizar su readmisión cuando todo esto pase? La empresa dice quer cuando pase cuenta con él, pero, claro, en principio el despido es norma.

"Lo siento pero la norma no tiene efecto retroactivo".

"A mi marido lo despidieron, la empresa no lo incorporó al ERTE porque dijo que el sueldo era muy alto. ¿Esto es así?".

"Lo tienen que incorporar al ERTE. Es de una enorme tristeza escuchar esto. Los ERTE se pagan con los impuestos. No dejemos de lado a nadie".

"Quiero dar las gracias a todos los trabajadores públicos. A todos los equipos de función pública. Aunque hemos contratado a 1.000 personas más están trabajando con una gran complejidad", ha finalizado la ministra Yolanda Díaz la entrevista en la Cadena SER.