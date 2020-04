Pancho Varona recuerda a Luis Eduardo Aute en 'Hora 25': "Ha sido un maestro"

Pancho Varona ha querido recordar al cantautor y pintor Luis Eduardo Aute, fallecido este sábado al mediodía a los 76 años, en Hora 25. El compositor ha recordado su adolescencia escuchando y tocando con la guitarra la música de Aute, "era uno de mis referentes", ha contando confesando que se siente "desolado".

Durante la entrevista, Varona ha compartido qué le enamoraba de Aute, "su falsete", su dulzura musical, y cuál es la canción que aún le sigue emocionando. El periodista Aimar Bretos ha querido despedir la entrevista con una de las últimas actuaciones de Luis Eduardo Aute en Madrid.

¿Cómo de grande es el espacio que ocupa Aute en la banda sonora de la vida de Pancho Varona?

Tremendo. Impresionante. Cuando empecé a tocar la guitarra con 12, 13 o 14 años ya empecé a tocar canciones de Serrat y de Aute, eran mis dos referentes. Luego me iba al parque de la iglesia con mis amigos y la guitarra y seguíamos cantando 'Al alba'. Ha sido un maestro. Estoy verdaderamente desolado.

¿Maestro más pintor que músico o más músico que pintor?

De todo. Él hacía de todo: escultor, pintor, poeta... Era muy grande. Yo le considero más autor de canciones, es lo que me enamoro de él. Era un impresionante compositor. Y tenía una cosa muy especial que no tenía nadie: el falsete. Tenía un falsete cantando que le salía con una naturalidad terrible y es dificílisimo de hacer. El falsete de Aute a mí me enamoraba.

¿Qué le enamoraba más la lucidez de las letras, la sensibilidad, la parte erótica que tenía?

Tenía una parte erótica muy pronunciada, si te pones a rebuscar en las letras hay muchos guiños. Como poeta me encantaba sus letras, pero musicalmente me encantaba lo dulece que era. Al principio él no quería ser cantante solamente era compositor de canciones, componía para Masiel, para Rosa León, y luego, de repente, se afinazó y se empezó a gustar cantando. Cuando se empezó a gustar cantando nos hizo las delicias a millones de personas.

Él cantaba 'Yo te quiero con alevosía' ¿Qué canción de Aute escucharía Pancho Varona con alevosía?

Desde que empecé a escucharle es la canción que más admiro suya, aunque admire otras cincuenta, otras ochenta; pero de alguna manera es la canción que me sigue volviendo loco, me sigue poniendo la carne de gallina y me sigue saltando una lágrima.